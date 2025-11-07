Reforzarán vigilancia carretera tras presunto retén del crimen organizado en Libramiento Noreste

Monterrey, Nuevo León.- Nuevo León reforzará la vigilancia carretera con 500 elementos más y 150 unidades de la denominada “División Carretera” de Fuerza Civil, anunció el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla

Lo anterior lo dio a conocer tras denuncias públicas de presuntos “retenes” del crimen organizado en el Libramiento Noreste, en García, en su dirección a Saltillo, Coahuila.

“La División Caminos inició operaciones el año anterior y hasta estado en un proceso de fortalecimiento, en los próximos días haremos público el reforzamiento de esta División de Fuerza Civil que atiende exclusivamente caminos en coordinación con Guardia Nacional atendemos las carreteras federales”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Empleado del IMSS es ejecutado a balazos cerca de Subdelegación; Fiscalía Nuevo León investiga

Agregó que van a incrementar las capacidades al menos con 500 elementos y unas 150 unidades adicionales.

Sobre el incidente reportado en redes sociales en el cual una pareja denunció que presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado los despojaron de una cadena de oro cuando circulaban por el Libramiento Noreste, el funcionario destacó que ya están tienen pistas del caso.

“En lo que corresponde a Fuerza Civil ya tenemos algunas líneas preliminares de seguimiento a los que participaron en este evento. Estamos ahorita en labores de seguimiento, tenemos identificado el vehículo, unas cosas más y por el momento vamos a mantener con la discreción de la información”, puntualizó.