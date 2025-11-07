Reforzarán vigilancia carretera tras presunto retén del crimen organizado en Libramiento Noreste

México
/ 7 noviembre 2025
    Reforzarán vigilancia carretera tras presunto retén del crimen organizado en Libramiento Noreste
    Nuevo León reforzará la vigilancia carretera con 500 elementos y 150 nuevas unidades de la División Carretera de Fuerza Civil, tras denuncias de presuntos retenes criminales en el Libramiento Noreste FOTO: IMAGEN ILUSTRATIVA | ARCHIVO | OMAR SAUCEDO

Fuerza Civil incrementará personal y unidades para fortalecer la seguridad en carreteras de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Nuevo León reforzará la vigilancia carretera con 500 elementos más y 150 unidades de la denominada “División Carretera” de Fuerza Civil, anunció el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla

Lo anterior lo dio a conocer tras denuncias públicas de presuntos “retenes” del crimen organizado en el Libramiento Noreste, en García, en su dirección a Saltillo, Coahuila.

“La División Caminos inició operaciones el año anterior y hasta estado en un proceso de fortalecimiento, en los próximos días haremos público el reforzamiento de esta División de Fuerza Civil que atiende exclusivamente caminos en coordinación con Guardia Nacional atendemos las carreteras federales, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Empleado del IMSS es ejecutado a balazos cerca de Subdelegación; Fiscalía Nuevo León investiga

Agregó que van a incrementar las capacidades al menos con 500 elementos y unas 150 unidades adicionales.

Sobre el incidente reportado en redes sociales en el cual una pareja denunció que presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado los despojaron de una cadena de oro cuando circulaban por el Libramiento Noreste, el funcionario destacó que ya están tienen pistas del caso.

“En lo que corresponde a Fuerza Civil ya tenemos algunas líneas preliminares de seguimiento a los que participaron en este evento. Estamos ahorita en labores de seguimiento, tenemos identificado el vehículo, unas cosas más y por el momento vamos a mantener con la discreción de la información, puntualizó.

Temas


Crimen Organizado
Retenes

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio.

Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan
Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño.

Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Exigen que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico
Ciudadanos han tomado las calles para llamar a la paz en Michoacán y en otras partes del País.

Predominan en redes críticas a gobierno por el asesinato de alcalde Carlos Manzo
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud