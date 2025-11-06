Empleado del IMSS es ejecutado a balazos cerca de Subdelegación; Fiscalía Nuevo León investiga

    Empleado del IMSS es ejecutado a balazos cerca de Subdelegación; Fiscalía Nuevo León investiga
    Autoridades se apoyan con cámaras alrededor del lugar de los hechos, para buscar pistas del ataque. | FOTO: VANGUARDIA

Autoridades de Nuevo León trabajan de la mano con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para investigar el ataque a uno de sus trabajadores en Avenida Morones Prieto

Monterrey, Nuevo León.- En un ataque a balazos, un empleado del IMSS fue privado de la existencia cuando se encontraba a bordo de su vehículo en las inmediaciones de la Subdelegación 4 de ese instituto, en Monterrey.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves, alrededor de las 9:00 horas, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: Dos norteamericanas son vinculadas por posesión de material bélico, en Nuevo León

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima, cuyo cuerpo quedó al interior de un vehículo MG de color rojo.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte de una persona lesionada con arma de fuego se recibió en la central de Radio de la Agencia Estatal de Investigaciones.

La representación del IMSS Nuevo León se pronunció al respecto, sobre el ataque cercano a sus instalaciones. “Los hechos sucedieron alrededor de las 8:00 horas de hoy 6 de noviembre, en la vía pública, en los alrededores de la mencionada unidad administrativa, ubicada en avenida Morones Prieto. El Instituto coadyuvará con las autoridades e instancias respectivas para las investigaciones correspondientes a que haya lugar, para el esclarecimiento del suceso”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León vive su ‘año de la seguridad’: homicidios caen a mínimos históricos, presume Samuel García

En entrevista, el vicefiscal Luis Enrique Orozco, indicó que ya se investigan los hechos y revisan las cámaras de seguridad de los alrededores para obtener mayores pistas.

“El evento se reportó muy temprano en la jornada del día de hoy, cerca de las 9 de la mañana, el Ministerio Público está recabando las primeras diligencias, entre las cuales está la recolección de indicios y la identificación de la persona fallecida. Tenemos información informal acerca de la identidad”, indicó.

El vicefiscal agregó que se están verificando todas las líneas de investigación y revisando las cámaras de los alrededores como parte del protocolo de investigación de homicidios.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

