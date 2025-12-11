Regala el FCE 25 mdp en libros a gobiernos afines a la 4T

El Fondo de Cultura Económica (FCE) desembolsó, al menos, 25 millones de pesos para la impresión, distribución y derechos de autor de la colección 25 para el 25, que contiene 27 libros que serán repartidos en países como Cuba, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala y Uruguay.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, el FCE, que encabeza Paco Ignacio Taibo, reveló que cada obra tendrá un tiraje de 60 mil ejemplares.

TE PUEDE INTERESAR: Exportaciones de acero a EU caen por tercer año

Aunque al principio del proyecto se contempló a Argentina, con la llegada de Javier Milei a la presidencia “se destruyó el pacto que se tenía”.

La recopilación incluyó a autores como Gabriel García Márquez, Juan Gelman, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Roberto Fernández Retamar, Miguel Donoso Pareja, Roque Dalton, Dante Liano, Miguel Ángel Asturias, Carlos Montemayor, Sergio Ramírez, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Luis Brito García, Juan Carlos Onetti, Andrés Caicedo, Osvaldo Bayer, Eduardo Rosenzvaig, José María Arguedas y Fabrizio Mejía Madrid, cercano al oficialismo.

De igual forma, a autoras como Nona Fernández, Piedad Bonnett, Adela Fernández, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Alaíde Foppa y Blanca Varela.

Entre los títulos seleccionados por el FCE para las juventudes latinoamericanas se consideró Weekend en Guatemala, Guerra en el paraíso, Space Invaders, Las historias prohibidas de Pulgarcito, Disparos en la oscuridad, La novela de Díaz Ordaz, Duermevelas, Zapatos para toda la vida, Réquiem por Teresa, Poemas, Vientos de primavera, La muerte de Tyrone Power, El zorro, Agua y Canto villano.

Adicionalmente, El vaso de leche, Canto quechua, Los privilegios del olvido, Habla palabra, Operación Carlota, La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, Los anarquistas expropiadores, Como tirar contra la muerte, Música concreta, Geografías, El atravesado y Mañana es lejos.

Aunque el FCE explicó que hasta ahora únicamente se ha concluido la fabricación de ocho obras, porque la producción industrial final está estimada para diciembre de 2025, el título que significó el mayor gasto fue Weekend en Guatemala, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, con una inversión superior a un millón 54 mil pesos.

Le siguieron Los Privilegios del Olvido, de Piedad Bonnet, que costó 922 mil pesos; también Vientos de Primavera, de Alaide Foppa, que costó 922 mil 200 pesos.

Asimismo, Música concreta, de Amparo Dávila, con un costo de 600 mil 648 pesos.

En la respuesta a la solicitud de información, el subgerente de Gestión Editorial del Fondo de Cultura Económica, Heriberto Eduardo Sánchez Cortés, informó a EL UNIVERSAL que aún no se tienen las fechas de distribución de los ejemplares ni el calendario de los países.

Fue durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del pasado 23 de octubre que Paco Ignacio Taibo II definió el proyecto como “la operación más grande a nivel universal de fomento a la lectura”, la cual contempló la repartición de 2.5 millones de libros dirigidos a personas de entre 15 y 30 años de edad en los países citados.

21 para el 21

Esta no es la primera vez que el gobierno federal invirtió recursos para el tiraje masivo de libros.

En 2021, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Fondo de Cultura Económica gastó 45 millones de pesos para la colección nombrada 21 para el 21, conformada por 21 títulos, de acuerdo con la solicitud de información 340014500000125, misma que resultó en la impresión de 2 millones 100 mil libros.

Bajo la estrategia Hacia una República de Lectores, financiada por el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, los ejemplares fueron obsequiados en distintos estados de la República en una recopilación que incluyó a autoras como Elena Garro, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Josefina Vicens y Guadalupe Dueñas, así como a autores como Octavio Paz y Carlos Monsiváis.Además, Guillermo Prieto, Emilio Carballido, Heriberto Frías, Luis González y González, Martín Luis Guzmán, Vicente Riva Palacio y Manuel Payno, José C. Valadés y Luis Villoro.

Otros apoyos

Durante los gobiernos morenistas encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador se han destinado recursos del presupuesto federal en sectores como cultura, salud y el energético para regímenes ideológicamente afines a la autollamada Cuarta Transformación, como Cuba.

En junio pasado, a través de una solicitud de información y documentos disponibles en la plataforma Compras MX, El Gran Diario de México reveló que el gobierno mexicano, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), ha destinado 2 mil 19 millones 98 mil pesos para traer, distribuir y mantener a médicos cubanos que vinieron al país para atender a la población de derechohabientes y no derechohabientes del servicio de salud pública.

Además, en agosto también se evidenció que ni la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni el IMSS-Bienestar tenían conocimiento de si la llegada a México de los doctores cubanos había sido positiva o negativa para el sistema de salud público, pues las tres instituciones afirmaron no contar con métricas, indicadores o reportes que evaluaran el rendimiento de sus actividades desde 2022.

A través de las solicitudes de transparencia con número de folio 343021300034725, 340018000179-125 y 340026900023125, las tres dependencias notificaron a EL UNIVERSAL que desconocían las competencias, productividad y nivel de especialización de los galenos, y se remitieron entre ellas las responsabilidades sobre el seguimiento del desempeño de los médicos.

Sin embargo, pese a la falta de transparencia en dicho programa, en ese mes el gobierno de México, por medio del IMSS-Bienestar, anunció la entrega de otro contrato para el traslado, alimentación tres veces al día y vivienda en hoteles o casas para médicos cubanos que prestan sus servicios en México.

De acuerdo con el documento de la licitación LA-47-AYO-047A-YO955-N-116-2025, el objetivo consiste en garantizar estas prestaciones para más de 2 mil médicos cubanos que estarán prestando sus servicios en zonas de alta y muy alta marginación en nuestro país.

Paralelamente, en septiembre se reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó durante 2025 sus envíos de crudo y derivados a Cuba respecto a los volúmenes exportados en 2024, según el informe de la paraestatal ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Con base en el documento, en el primer semestre de 2025 Pemex reportó que, a través de su subsidiaria Gasolinas Bienestar, exportó a Cuba crudo y derivados por un valor de 5 mil 300 millones de pesos, valor 6% superior a los 5 mil millones de pesos que registró en el mismo lapso de 2024.

Lo anterior como resultado del incremento de 2.8% reportado en los envíos, los cuales pasaron de 17 mil 400 barriles diarios, sobre todo de crudo, en la primera mitad de 2024 a 17 mil 900 barriles en el mismo lapso de este año.

EL DATO

Aún no se tienen las fechas de distribución de los ejemplares ni el calendario de los países, según informó a este diario el subgerente de Gestión Editorial del FCE, Heriberto Eduardo Sánchez.60,000 ejemplares será el tiraje de cada obra dentro de la colección.8 obras se han concluido a la fecha, de acuerdo con el FCE.