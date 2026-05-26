Registra diversas fallas tren al AIFA, a un mes del inicio de operaciones

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    Registra diversas fallas tren al AIFA, a un mes del inicio de operaciones
    El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que opera el tren, y Attrapi informaron que personal de Ferrocarriles Suburbanos asistió a las personas usuarias y fue necesario que llegara un tren auxiliar para poder trasladarlos a Buenavista. EL UNIVERSAL

Se realizó un recuento de los incidentes registrados durante el primer mes de operación, pues fue inaugurado el 26 de abril, donde destacan dos suspensiones de servicio

A un mes del inicio de operaciones del tren que va de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se han registrado fallas en el servicio, como suspensión los días 1 y 15 de mayo, la tardanza en el paso de los convoyes, mientras que en las estaciones intermedias aún hay pasos peatonales provisionales y en algunos paraderos todavía no ingresa el transporte público.

Sin embargo, la opción de movilidad desde el Centro de la Ciudad de México a la terminal aérea ha resultado benéfica para los pasajeros por el tiempo y el costo.

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Durante la primera semana de operación, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi) reportó que el Tren Felipe Ángeles movilizó a 206 mil 515 pasajeros.

EL UNIVERSAL realizó un recuento de los incidentes registrados durante el primer mes de operación, pues fue inaugurado el 26 de abril, donde destacan dos suspensiones de servicio.

Uno de ellos fue cuando salió el último tren desde la terminal del AIFA y por una incidencia en un componente electromecánico, el convoy se detuvo en la parte final del recorrido, entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna.

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que opera el tren, y Attrapi informaron que personal de Ferrocarriles Suburbanos asistió a las personas usuarias y fue necesario que llegara un tren auxiliar para poder trasladarlos a Buenavista.

El convoy del incidente fue llevado a la zona de talleres para su revisión por parte del fabricante CAF.

El segundo hecho también se registró entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna, donde los usuarios rompieron una de las ventanas del convoy, ya que, aseguraron, no podían respirar.

Y personal del tren les notificó sobre una falla eléctrica, en tanto que en las redes sociales oficiales del Tren Felipe Ángeles se informó del servicio en marcha lenta.Mientras, usuarios siguen experimentando confusiones al entrar en las estaciones del Tren Suburbano y los tiempos de espera de hasta 30 minutos y recarga de tarjetas han ocasionado retrasos entre quienes desconocen cómo funciona el sistema.

“Yo lo que hago para apoyarme y saber a qué hora va a pasar el tren es meterme a unos grupos de Facebook y de WhatsApp desde donde la misma gente avisa a qué hora salió el tren del AIFA o de Buenavista, entonces de esa forma ya voy calculando el tiempo para poder llegar, porque todavía no hay alguna pantalla que indique en cuánto tiempo va a pasar en cada estación”, dijo Sergio Soriano, habitante de Tultitlán.

Reconoció que los trenes tardan mucho en pasar y es cuestión de esperar a que se asiente el servicio, dijo que le han tocado trenes en los que no hay aire acondicionado y cuando estos van llenos, se siente mucho calor y no es posible respirar bien.

En la Estación de Transferencia Modal (ETRAM) Cueyamil aún no ingresan unidades del transporte público, por lo que los pasajeros deben caminar más de dos cuadras para abordar una combi o microbús.

El acceso por la salida sobre Recursos Hidráulicos permanece entre obras.A un mes de operaciones, las máquinas para recargar tarjetas permanecen apagadas y fuera de servicio.

Las recargas se realizan en módulos provisionales atendidos por personal que utiliza terminales de Mercado Pago para efectuar los cobros.

Hoy se cumple un mes de operación y termina la tarifa promocional, debería aplicar la que va de 110 pesos de terminal a terminal, 11.50 para viaje corto, 26.50 para viaje medio y 40 pesos para viaje largo.

Dato

* 110 pesos es el nuevo costo de terminal a terminal, 11.50 para viaje corto, 26.50 para viaje medio y 40 pesos para viaje largo.

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