Renuevan pacto de crudo volátil en México, pese a aumento de 30% en barriles

Pese a que las condiciones del mercado gasolinero han cambiado como consecuencia de la excesiva regulación y el alza del petróleo, este miércoles el Gobierno federal y la iniciativa privada renovarán por tercera ocasión y por seis meses más la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina.

Analistas consideraron que los márgenes de ganancia se han quedado cortos por el incremento que han registrado los costos operativos de las estaciones de servicio (al ajustar controles volumétricos, garantizar la trazabilidad y cuidado del medio ambiente, entre otros), además de que el control de precios afecta la competencia del mercado.

El pacto gasolinero consiste en garantizar que el precio de la Magna no rebase los 24 pesos el litro para no presionar la inflación y que las estaciones de servicio tengan un margen de utilidad de 2 pesos por litro.

Alejandro Montufar, director general de PetroIntelligence, consultora especializada en el mercado gasolinero, expresó que debido a las diferencias regionales y de servicio, el margen de ganancia de 2 pesos no está en un nivel ideal, por lo que debería aumentar.

“Hay modelos de negocio que, por sus costos relacionados con calidad de producto, servicio, productos complementarios y esquemas de lealtad necesitan márgenes al menos 50 por ciento mayores”.

“No obstante, el sector gasolinero ha llevado a cabo esfuerzos importantes para cumplir con esta meta acordada con el Gobierno, en beneficio del consumidor”, expresó en entrevista.

Aunado a lo anterior, añadió, si bien la nueva regulación aplicada al sector gasolinero ha dejado beneficios en el combate al mercado ilícito de combustibles, los costos relacionados se han incrementado.

“Actualmente, se calcula que se requiere destinar 40 centavos por litro para cumplir con las obligaciones regulatorias energéticas establecidas a las estaciones de servicio”.

“Es importante indicar que, en 2022, este costo era de 35 centavos por litro, lo que implica que ha incrementado a la fecha 15 por ciento”, añadió.

Susana Cazorla, experta en energía, dijo que la fórmula para establecer el precio de la gasolina se toma de referencia el West Texas Intermediate (WTI), por lo que con el alza del crudo hay un impacto que se controla a través del estímulo fiscal que se aplica al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

El año pasado, cuando se firmó por primera vez el acuerdo voluntario, el barril del WTI rondaba los 70 dólares. En las últimas semanas, derivado de la guerra en Medio Oriente, ronda los 90 dólares, 30 por ciento más.

Desde 2025 no se ha aplicado el estímulo, pero en la medida en que el WTI aumente, el IEPS recaudado será menor para mantener el precio de la Magna, dijo.

Pemex y todos los que participan en la cadena de valor del sector absorben los costos de estas alza.

Aseguró que el pacto va en contra de la Ley de Competencia, pues en los hechos es una práctica monopólica porque pone de acuerdo a todos los gasolineros a vender al mismo precio, que se llama colusión de precios.

“Se evita la competencia y el que tenía costos deficientes, pues se apega al precio máximo, y quien pierde es el consumidor”, añadió.