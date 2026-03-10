Trump evalúa ‘opciones adicionales’ para contener los precios de la gasolina

Washington.-Tras elevarse los precios de la gasolina ante la intensificación de la guerra en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que está evaluando “opciones adicionales” para contener los incremento.

De acuerdo a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente y su equipo de energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria; “El Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales siguiendo la directiva del presidente de mantener abierto el estrecho de Ormuz”, dijo.

Leavitt evitó dar detalles sobre esas opciones pero subrayó que “el presidente no teme en utilizarlas”.

Fue este martes que el precio medio de la gasolina sin plomo en Estados Unidos alcanzó unos 3.54 dólares por galón (3.85 litros), el nivel más alto desde mediados de 2024.

Los ataques a petroleros y cargueros que circulaban por Ormuz tienen el estrecho prácticamente cerrado al tráfico.

Por su poarte la Casa Blanca alegó que desde antes de iniciar la guerra, Trump tenía conocimiento de que el régimen iraní intentaría “perturbar los mercados globales” y por eso ha estado “planificando desde mucho antes del ataque para abordar estas interrupciones temporales”.

Aseguró que el Gobierno estadounidense ha ofrecido seguros contra riesgo a los petroleros que operan en el golfo Pérsico, ha suspendido algunas sanciones relacionadas con el petróleo y ha ofrecido que la Armada escolte a los petroleros si es necesario.

“Los estadounidenses deben tener la seguridad que el reciente aumento en los precios del petróleo y la gasolina es temporal, y que esta operación (contra Irán) resultará en precios más bajos a largo plazo”, afirmó.

Por otro lado en relación a una publicación —aparentemente en la red social X— en la que el secretario de Energía habría afirmado que la Marina de Estados Unidos escoltó un buque petrolero. La portavoz reconoció conocer la publicación, aunque aclaró que fue retirada en poco tiempo y desmintió su contenido.

“Estoy al tanto de esa publicación, fue retirada bastante rápido, y puedo confirmar que la Marina de Estados Unidos no ha escoltado [ningún buque] en este momento”, señaló Leavitt, sin ofrecer más detalles sobre las razones de la eliminación ni sobre las circunstancias que rodearon la publicación original.

El escenario energético se enmarca en la Operación Furia Épica, la campaña militar estadounidense contra Irán cuyo objetivo declarado incluye destruir permanentemente la capacidad nuclear iraní y debilitar a sus grupos aliados en la región.

Leavitt indicó que el cronograma inicial estimado por el Ejército era de entre cuatro y seis semanas para alcanzar los objetivos completos, aunque precisó que las operaciones avanzan “bien adelantadas respecto al calendario”

Hasta el momento los ataques han dejado ya siete marineros de Estados Unidos muertos, según cifras de la Organización Marítima Internacional (OMI).