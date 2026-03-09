Se dispara el precio de la gasolina; advierten golpe directo a la canasta básica

Monclova
/ 9 marzo 2026
    Se dispara el precio de la gasolina; advierten golpe directo a la canasta básica
    Gerardo Oyervides, empresario del sector gasolinero. LIDIET MEXICANO

El ajuste se produjo después de que Pemex anunciara cambios en los precios durante el fin de semana

Los precios de los combustibles registraron un incremento este lunes en gran parte del país, luego de que durante el fin de semana se anunciaran ajustes por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que llevó a que las gasolineras comenzaran a actualizar sus tableros desde las primeras horas del día.

El empresario del sector gasolinero, Gerardo Oyervides, informó que el aumento más significativo se registró en el diésel, cuyo precio subió entre 2.40 y 2.50 pesos por litro, lo que representa un impacto directo para el sector transporte y, en consecuencia, para el costo de los productos que llegan a la mesa de los mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancan obras por más de 16 mdp dentro del plan ‘Prendamos Monclova’

En el caso de la gasolina Premium, el incremento fue de entre 60 centavos y un peso por litro, mientras que la Magna también registró un ajuste de entre 30 y 50 centavos, por lo que su precio podría ubicarse entre los 25 y 25.50 pesos por litro en diversas estaciones de servicio.

El ajuste en los combustibles ocurre en medio de la tensión internacional generada por el conflicto en Medio Oriente, situación que ha presionado el mercado petrolero a nivel mundial y que termina impactando directamente en México.

Especialistas señalan que el país continúa dependiendo en gran medida de la importación de gasolina, ya que cerca del 70 por ciento del combustible que se consume proviene del extranjero, debido a la limitada capacidad de refinación.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza reestructuración del sector ganadero en Coahuila tras relevo en la Unión Regional

Gerardo Oyervides advirtió que este incremento podría generar una reacción en cadena en los precios de productos básicos, ya que el diésel es el principal combustible utilizado para el transporte de alimentos y mercancías.

De mantenerse la presión internacional en el mercado petrolero, no se descartan nuevos ajustes en los precios de los combustibles, lo que representaría un nuevo impacto para la economía de las familias mexicanas.

