Renuncian funcionarias que grabaron en la Corte promoción a botanas para TikTok

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    Renuncian funcionarias que grabaron en la Corte promoción a botanas para TikTok
    Las personas que aparecen en la grabación trabajaban en la ponencia del ministro Irving Espinoza Betanzo. ESPECIAL

El Máximo Tribunal señaló que no existió ninguna autorización para usar las instalaciones de la Corte para ese fin

Las jóvenes del video difundido en redes sociales, en el que hacen promoción a una marca de botanas dentro de las instalaciones del Alto Tribunal presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable, informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El máximo tribunal señaló que las personas que aparecen en la grabación laboraban en la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo, mismas que ya eliminaron el material que se hizo viral y generó una andanada de críticas por el uso de las instalaciones de la Corte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vuelve-a-faltar-a-sesion-senador-enrique-inzunza-acusado-por-estados-unidos-GP20858248

A través de una tarjeta informativa, la oficina de prensa aseguró que ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo, autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales de la Suprema Corte.

“La difusión de este contenido se realizó a título estrictamente personal y no representa, respalda ni constituye una actividad institucional de este Máximo Tribunal”, subrayó.

Ante ello, señaló se les solicitó a las personas involucradas el retiro inmediato del material, mismo que ya no aparece en las cuentas donde fue difundido.

“Además, se instruyó la revisión de los hechos correspondientes a fin de determinar si existió el uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales. Sumado a ello, las personas presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable”, indicó.

La Corte precisó que sus instalaciones están destinadas exclusivamente al desarrollo del trabajo jurisdiccional e institucional que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a ese órgano, por lo que cualquier uso con fines comerciales o de promoción privada requiere autorización expresa conforme a la legislación aplicable.

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