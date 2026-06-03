Rechaza Sheinbaum reunirse con CNTE: ‘En este momento no es pertinente’

“Considero en este momento pues que no es pertinente esta reunión. No es. ¿Por qué? Pues porque está el Secretario de Educación y la Secretaria de Gobernación que tienen todo; es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo.

Ante exigencia de la CNTE de reunirse con ella, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no es pertinente un encuentro y que los titulares de la Segob y SEP tienen atribuciones para alcanzar un acuerdo.

“No va a cambiar nada si se reúnen conmigo, no va a cambiar la confianza de la Presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros, y saben ellos también pues si no se puede por temas presupuestales, pues tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

A ocho días del Mundial de Futbol, los capitalinos son rehenes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Ayer, los activistas ampliaron su plantón en el Centro Histórico y rodearon el Zócalo; bloquearon Paseo de la Reforma, Insurgentes y Circuito Interior, desquiciaron tráfico y movilidad, destruyeron mobiliario y esculturas mundialistas, y fastidiaron al comercio.

Los activistas magisteriales piden un aumento salarial del 100 por ciento, la abrogación de la Ley del ISSSTE y mantener su sistema de jubilaciones con privilegios, además que las pensiones se basen en salarios mínimos. Exigen que todo eso se los otorgue personalmente la Presidenta Claudia Sheinbaum en una reunión.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que las recientes protestas de la CNTE son una “provocación” y aseguró que su Gobierno no caerá en la represión porque no son Gustavo Díaz Ordaz.

“Yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta, porque es muy distinto a las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años, a las que estamos viviendo ahora, en donde pues deciden actuar con palos, con romper vidrios, en fin. Entonces se juntan los extremos, ¿no?, la ultraderecha con la supuesta ultraizquierda, que en realidad pues yo lo veo de una manera distinta.

“Entonces, lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación. Quieren que caigamos en la provocación de una represión que -por cierto- yo estoy en contra de cualquier forma de represión. Entonces, quieren que caigamos en una represión para la antesala del mundial. No vamos a caer en la provocación, si no somos Díaz Ordaz”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal reiteró a los maestros de la CNTE que el diálogo sigue abierto con Segob y SEP para lograr acuerdos y cumplimiento de sus demandas.

“Entonces, ahí está el diálogo, el diálogo abierto de puertas abiertas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública para trabajar en los temas de los maestros de los distintos estados en mesas tripartitas, y buscar los mecanismos para mejorar las pensiones también, que es una de las grandes demandas, y la discusión en las escuelas de la reforma educativa”, agregó.