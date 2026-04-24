Alistan votación de ley que frena abusos de seguros médicos en México

El diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, quien hace un año presentó la semilla de la iniciativa, informó que el próximo martes se votará el dictamen en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tras lo cual, se programará su presentación en el pleno.

La Cámara de Diputados votará el próximo martes un dictamen que incluye cambios a varias leyes federales con miras a detener los abusos de las aseguradoras médicas y hospitales privados.

“Por fin quedó agendado el dictamen que recopila la iniciativa del ley que presenté hace casi un año y que busca terminar con los excesos para asegurar aseguradoras gastos médicos mayores y hospitales privados”, informó Abramo Masso.

“Se modifican la Ley Sobre el Contrato de Seguros, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de Salud y la Ley del Impuesto al Valor Agregado”.

Entre los cambios está la eliminación de las “letras chiquitas” en los contratos de seguros, donde todo quede aclarado desde el principio.

Otra novedad es que las aseguradoras no pagan actualmente a médicos que no se encuentran dentro de su red o directorio, pero ahora deberán hacerlo, en beneficio del usuario.

“Algo que no existía, no se permitía la portabilidad y mucho menos para personas de arriba de 60 años, la ley que propongo y que ya está incorporada al dictamen ya garantiza la portabilidad”.

Con la portabilidad, el usuario podrá cambiar de compañía de seguros y conservar la antigüedad y precios.

Los cambios legales obligarán a los hospitales privados a hacer público su catálogo de servicios y los precios y costos de cada uno.

Jericó Abramo Masso dijo que la iniciativa que él presentó hace un año, fue enriquecida durante estos meses, por las iniciativas de otros legisladores, con lo cual se logró un dictamen robusto que está enfocado en proteger a los usuarios de los seguros médicos, y que además cuenta con el aval de todos los grupos parlamentarios.

“Además se dan atribuciones a la Profeco, a la Condusef y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para prevenir sancionar y difundir a quienes contravengan estas disposiciones”.

El diputado por Coahuila consideró que los cambios traerán mayor competencia entre las aseguradoras, con mejores servicios al usuario e incluso podría incrementar el número de contratantes.

“Esto traerá un gran avance en materia de transparencia hospitalaria, combate al monopolio, combate a la opacidad combate el maltrato que se le venía dando los últimos 15 años a los pacientes en el hospitales privados y en aseguradoras de gastos médicos en el País”.