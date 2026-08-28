Cae en Jalisco líder de célula delictiva “La Tía”; ligada al tráfico de migrantes, narcotráfico y extorsión

CDMX.- Fuerzas federales capturaron a Ana Florella Fragoso Ramos, “La Tía” o “Flor”, junto con otros cuatro presuntos integrantes de la célula delictiva “La Tía”, ligada al Cártel Nueva Empresa, en el estado de Jalisco. Lo anterior, durante tres cateos realizados en inmuebles de los municipios de Zapopan y Tonalá, relacionadas con el mencionado grupo criminal dedicada al tráfico de migrantes, informó la Secretaría de Marina (Semar).

La dependencia señaló que trabajos de investigación de la FGR, permitieron identificar a la organización delictiva conocida como “La Tía”, relacionada con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes, principalmente mediante el uso de túneles en Ciudad Juárez, Chihuahua, para su traslado hacia Estados Unidos.

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE LA CÉLULA DELICTIVA “LA TÍA”? Los cinco detenidos fueron identificados como Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”; Gilberto Sosa Valles, alias “El Loco”; Martha Samara Olvera de Anda, alias “La Fresa”; José de Jesús Rodríguez Diego, y Mayra Saraí Olvera de Anda. De acuerdo con la Semar, les fueron asegurados una camioneta GMC Sierra AT4, una camioneta Toyota Tacoma, dinero en efectivo, 31 teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas, una computadora portátil, cuatro equipos de cómputo, una memoria USB, tres terminales de pago y tres tarjetas SIM.

Según las investigaciones, la célula “La Tía” estaría relacionada con actividades de tráfico de personas migrantes, así como con delitos de narcotráfico, secuestro y extorsión. Como resultado de los cateos fueron detenidas cinco personas. MATAN A DOS EN YAUTEPEC, MORELOS Un hombre y una mujer fueron ejecutados a balazos durante la madrugada de este viernes en las calles de la colonia Tetillas, en el municipio de Yautepec. El hallazgo de los cuerpos ocurrió alrededor de las 02:30 horas sobre la calle Quintana Roo, luego de que familiares de las víctimas salieran a buscarlas tras escuchar ráfagas de arma de fuego durante la noche del jueves. Elementos de la policía municipal acudieron a la zona y solicitaron el apoyo de los cuerpos de rescate; sin embargo, los paramédicos confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales debido a múltiples impactos de bala.

NO HAY DETENIDOS RELACIONADOS CON EL CRIMEN El área fue acordonada por las fuerzas de seguridad para resguardar la escena del crimen, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el embalaje de los casquillos percutidos y el levantamiento de los cadáveres. Hasta el momento las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de los fallecidos y no se registran personas detenidas en relación con este doble homicidio.