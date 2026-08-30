Reclutamiento forzado del narco; principales causas de desaparición de adolescentes en Jalisco

GUADALAJARA, JAL.- El reclutamiento forzado de jóvenes es de las principales causas de desaparición en Jalisco; el mayor riesgo está entre los 15 y 19 años. Los más afectados por el problema de desaparición en Jalisco son los adolescentes. En un informe interno con datos de julio pasado, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas reconoció que, por séptimo mes consecutivo, el riesgo de ser víctima de ser desaparecido en Jalisco se concentraba en personas de entre 15 y 19 años.

Ese mes hubo 37 casos de desaparición en ese grupo -18 mujeres y 19 hombres- lo que representó el 23 por ciento del total de julio. En el mismo periodo, la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas recibió denuncias por 52 jóvenes. DE ENERO A JULIO HUBO 352 DENUNCIAS DE JÓVENES DESAPARECIDOS Los números de la Vicefiscalía consignan que durante los primeros siete meses de 2026 hubo denuncias por 351 jóvenes de 15 a 19 años desaparecidos en el estado, un promedio de 50 por mes. Sin embargo, la cifra es menor a la del mismo periodo de 2025, cuando se registraron denuncias por 385 personas de ese grupo de edad. Para Flores, la delincuencia sigue aprovechando las circunstancias socioeconómicas de los jóvenes.

Francisco Jiménez, investigador de la UdeG, coincidió en que a menor edad, las víctimas son más vulnerables. A inicios de julio, el Secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, advirtió que había un incremento de reportes sobre personas de cada vez menor edad siendo contactadas por la delincuencia (incluso de 13 y 14 años). HUBO 109 DENUNCIAS POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DE 10 A 14 AÑOS Blanca Trujillo, titular de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, añadió que el fenómeno no se había reflejado aún en denuncias.

Según la propia Vicefiscalía, entre enero y julio de 2026 hubo denuncias por las desapariciones de 109 personas de 10 a 14 años, frente a 105 en el mismo periodo de 2025. ¿CUÁLES SON LAS CIFRAS A NIVEL NACIONAL? * 16,192 desaparecidos hay en Jalisco. * 14,442 desaparecidos hay en Edomex. * 13,846 desaparecidos hay en Tamaulipas. * 7,561 desaparecidos hay en Nuevo León. * 5,908 desaparecidos hay en CDMX. ¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE RIESGO? * 15-19 años 37 18 mujeres y 19 hombres. * 30-34 años 19 3 mujeres y 16 hombres. * 20-24 años 18 1 mujer y 17 hombres. * 25-29 años 18 5 mujeres y 13 hombres. DESAPARECEN ENTRE LAS FILAS DEL NARCO El reclutamiento forzado de jóvenes se ha convertido en una de las principales causas de desaparición. La presión de los familiares de las víctimas y el escándalo que supuso el Rancho Izaguirre en 2025 han empujado a las autoridades a redoblar esfuerzos para hacer búsquedas más allá de la entidad, donde ahora -según se estima- son llevadas las víctimas para ser entrenadas.

Este año, 13 jóvenes de 14 a 18 años fueron reclutados entre junio y julio en Jalisco, lo que encendió la alarma. En algunos de los casos se ha documentado que los han llevado a entrenar a Zacatecas o Michoacán y luego son localizados en Sinaloa. Pese a ello, la coordinación entre Fiscalías ha sido escasa. DELITOS ASOCIADOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Una iniciativa federal presentada en marzo pasado aseguró que la falta de tipificación de esta actividad ha impedido que existan carpetas de investigación que permitan conocer específicamente la magnitud del fenómeno. En su Balance Anual 2025, de enero de 2026, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) documentó que durante 2024 entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad a nivel nacional por delitos asociados a la delincuencia organizada.

Las cifras representaron un incremento de 20.6 por ciento respecto a 2023. Además, señaló que en 2020 entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes estaban en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en México, siendo Jalisco uno de los estados con mayor amenaza. HASTA 2025 NO HABÍA DATOS OFICIALES SOBRE RECLUTAMIENTO DE MENORES La Redim también ha informado que, hasta septiembre de 2025, no existían datos oficiales sobre reclutamiento de menores, aunque había maneras de procesar e interpretar los datos oficiales para obtener aproximaciones. “Es muy cruel porque, a través del escarmiento, del terror, los hacen hacer cosas inimaginables en los campamentos: se les priva de su libertad, los amenazan y tienen que hacer actividades muy violentas como matar a sus propios compañeros, comerse unos a otros. Y las fosas, lo más probable es que ellos mismos las escarban para posteriormente terminar ahí”.

Reynoso estimó que la cifra negra en el reclutamiento ha subido. “La gente no denuncia, lo entendí de testimonios de muchos. En la UdeG, cuando un estudiante no ha regresado a casa y los padres nos buscan, empiezan con entusiasmo diciéndonos que quieren recuperar a su hijo, pero a los 15 días nos han llegado a pedir que ya no hagamos nada, porque los amenazan con llevarse a otros integrantes de la familia”. En el documento “Mecanismo estratégico del reclutamiento y utilización de NNA por grupos delictivos y la delincuencia organizada en zonas de alta incidencia delictiva en México”, de 2021, se identifican los factores de riesgo y modalidades de reclutamiento, como los engaños, amenazas, violencia, seducción, contacto a través de internet y videojuegos y ofertas laborales falsas. Se consignó que el crimen no solo recluta jóvenes, sino que existe un proceso de captación que puede empezar antes de que la víctima tenga conciencia de estar entrando en una estructura criminal. HACEN CRIMINALES FOSAS CERCANAS Durante 2026, Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos destacaron como los municipios de Jalisco con fosas que están relativamente próximas: 49 fosas fueron localizadas en el estado.

* 34 sitios de Inhumación cerrados (trabajos concluidos). * 13 sitios de inhumación abiertos (aún no han terminado los trabajos). * 2 sitios de inhumación activos (se encuentran actualmente trabajando en el sitio del hallazgo). En el caso de las víctimas localizadas en fosas clandestinas, estos son los números: * 29 personas fallecidas sin identificar. * 146 lotes óseos. * 58 bolsas con segmentos. * 18 elementos óseos. Pese al incremento en el presupuesto y de personal en la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la capacidad de búsqueda y procesamiento de casos es insuficiente y rebasa a los servidores públicos.

Tras la creación del área en 2017, el reclamo de los familiares de las víctimas ha sido una constante que se manifiesta con protestas, marchas y cierres viales; además de que el hallazgo de la gran mayoría de víctimas de larga data en fosas clandestinas, todavía recae en los colectivos. AGENTES ENFRENTAN CARGAS DE TRABAJO QUE REBASAN SU CAPACIDAD OPERATIVA Aunque cayó en el primer semestre de 2025, la plantilla de la institución encabezada por Blanca Trujillo creció 216 por ciento entre 2018 y 2024. Aún así, se ha documentado, los agentes enfrentan cargas de trabajo que rebasan su capacidad operativa, al grado de que la propia cantidad de casos impide dar seguimiento adecuado a las investigaciones. Según información entregada por el Gobierno de Jalisco a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Vicefiscalía tenía una plantilla de 424 personas en julio de 2025, cuando diciembre de 2018 tenía 134. La estructura incluye, entre otras áreas, agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos especializados, atención a víctimas, análisis de contexto, búsqueda, inteligencia y litigación.

Los datos, no obstante, no desglosan la cantidad de agentes y policías ni el número promedio de casos que trabajan. Por otro lado, fuentes consultadas confiaron que, con las renuncias que ha habido últimamente en la Fiscalía de Jalisco, la plantilla actual de agentes ministeriales e investigadores, es de aproximadamente 83 personas para toda la entidad, los cuales trabajan en los diferentes turnos. Para el interior del Estado hay 20 agentes, aunque no cuentan con investigadores, dijeron.