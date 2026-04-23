Reportan desaparición de periodista en Veracruz; se perdió contacto desde inicios de semana

La desaparición de la periodista Karen Pateyro, reportera de sociales y espectáculos, fue reportada en el municipio de Río Blanco, donde se perdió contacto con ella desde el pasado lunes 20 de abril, lo que ha encendido alertas entre familiares, colegas y autoridades. De acuerdo con la información disponible, la joven comunicadora colabora en el medio digital Radio Veracruz, dedicado a la difusión de eventos sociales, espectáculos e información general. Su ausencia ha generado preocupación tanto en su entorno cercano como entre la audiencia que sigue su trabajo.

Familiares señalaron que desde inicios de semana dejaron de tener comunicación con Pateyro, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero. Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades para agilizar los procesos de búsqueda. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que encabeza las diligencias correspondientes. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz participa en los operativos, mientras que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas brinda acompañamiento debido a que se trata de una integrante del gremio periodístico.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias de su desaparición, mientras que la exigencia de su localización con vida continúa creciendo. Este caso se suma a otros antecedentes en la entidad, como la desaparición del periodista Miguel Ángel Anaya Castillo en 2025, así como agresiones recientes contra comunicadores en municipios como Poza Rica y Coatzacoalcos. Estos hechos han reforzado la preocupación por las condiciones de seguridad en Veracruz, considerado uno de los estados con mayores riesgos para el ejercicio periodístico.

Organizaciones y el propio gremio mantienen la exigencia de resultados en las investigaciones y de mayores garantías de protección, mientras las autoridades aseguran que continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y localizar a la reportera.

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