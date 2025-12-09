Con nueve periodistas asesinados, México ocupa el segundo lugar del mundo más peligroso para la profesión

Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Con nueve periodistas asesinados, México ocupa el segundo lugar del mundo más peligroso para la profesión
    Thibaut Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras. Foto: Cuartoscuro/Marcelo Palacios

Un año después de la llegada a la presidencia mexicana de Claudia Sheinbaum, RSF le recriminó el “fracaso” en cuanto a la protección de los periodistas

PARÍS- Hoy presentó Reporteros sin Fronteras (RSF), su informe anual en el que revela que en América Latina y el Caribe contabilizó 18 de los 67 periodistas que fueron asesinados en el último año, lo que significa que el 26 % de los profesionales de los medios de comunicación que perdieron la vida en el mundo en el ejercicio de sus funciones; y precisa que México ocupa el segundo lugar más peligroso para esta profesión, tras Gaza.

Además el reporte detalla que el 79 % de los 67 profesionales, de ello 64 hombres y 3 mujeres, que fueron asesinados en los últimos doce meses, del 1 de diciembre de 2024 a la misma fecha de 2025, en el mundo fueron víctimas de la guerra o del crimen organizado.De acuerdo con RSF, se trata de un muerto más que el año pasado, aún muy lejos de los 142 de 2012, que ha sido la mayor cifra en dos décadas.

MÉXICO, SEGUNDO LUGAR

En lo que va del año, nueve periodistas perdieron la vida en México, se ubica como el segundo lugar en el mundo como el más peligroso para ejercer esta profesión, detrás de Gaza con 29 y delante de Ucrania con 3.

Estos nueve periodistas asesinados en México son; Calletano de Jesús Guerrero, Kristian Uriel Martínez Zavala, Raúl Irán Villarreal Belmont, José Carlos González Herrera, Ángel Sevilla, Melvin García, Ronald Paz Pedro, Miguel Angel Beltrán Martínez y Salomón Ordoñez Miranda.

Un año después de la llegada a la presidencia mexicana de Claudia Sheinbaum, RSF le recriminó el “fracaso” en cuanto a la protección de los periodistas, no obstante a los “compromisos” que contrajo con la organización.

De acuerdo con Reporteros Son Frontera, en México el crimen organizado es el responsable del incremento “alarmante” de los asesinatos de periodistas en 2025, siendo este “el año más mortífero” en el país “en al menos tres años”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Ataques a periodistas
Periodismo
Violencia Contra Periodistas

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Reporteros Sin Fronteras

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse