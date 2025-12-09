Con nueve periodistas asesinados, México ocupa el segundo lugar del mundo más peligroso para la profesión

PARÍS- Hoy presentó Reporteros sin Fronteras (RSF), su informe anual en el que revela que en América Latina y el Caribe contabilizó 18 de los 67 periodistas que fueron asesinados en el último año, lo que significa que el 26 % de los profesionales de los medios de comunicación que perdieron la vida en el mundo en el ejercicio de sus funciones; y precisa que México ocupa el segundo lugar más peligroso para esta profesión, tras Gaza.

Además el reporte detalla que el 79 % de los 67 profesionales, de ello 64 hombres y 3 mujeres, que fueron asesinados en los últimos doce meses, del 1 de diciembre de 2024 a la misma fecha de 2025, en el mundo fueron víctimas de la guerra o del crimen organizado.De acuerdo con RSF, se trata de un muerto más que el año pasado, aún muy lejos de los 142 de 2012, que ha sido la mayor cifra en dos décadas.

MÉXICO, SEGUNDO LUGAR

En lo que va del año, nueve periodistas perdieron la vida en México, se ubica como el segundo lugar en el mundo como el más peligroso para ejercer esta profesión, detrás de Gaza con 29 y delante de Ucrania con 3.

Estos nueve periodistas asesinados en México son; Calletano de Jesús Guerrero, Kristian Uriel Martínez Zavala, Raúl Irán Villarreal Belmont, José Carlos González Herrera, Ángel Sevilla, Melvin García, Ronald Paz Pedro, Miguel Angel Beltrán Martínez y Salomón Ordoñez Miranda.

Un año después de la llegada a la presidencia mexicana de Claudia Sheinbaum, RSF le recriminó el “fracaso” en cuanto a la protección de los periodistas, no obstante a los “compromisos” que contrajo con la organización.

De acuerdo con Reporteros Son Frontera, en México el crimen organizado es el responsable del incremento “alarmante” de los asesinatos de periodistas en 2025, siendo este “el año más mortífero” en el país “en al menos tres años”.