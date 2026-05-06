Reportan desaparición de turistas ecuatorianos en Morelos

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México
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    Reportan desaparición de turistas ecuatorianos en Morelos
    El miércoles 29 de abril fue el último día en que familiares tuvieron contacto con ellos. ESPECIAL

Fueron vistos por última vez en la zona sur de Morelos; trascendió que salieron de CDMX rumbo a Cuernavaca

Darío Javier González Olmedo y Onix Cortez García, ambos de nacionalidad ecuatoriana, desaparecieron luego de ser vistos por última vez en la zona sur del estado de Morelos.

Los turistas viajaban inicialmente desde la Ciudad de México con destino a la ciudad de Cuernavaca, según los reportes proporcionados por sus allegados desde Ecuador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/participan-37-millones-en-primer-simulacro-nacional-2026-GG20511869

El último registro de comunicación ocurrió la tarde del miércoles 29 de abril, cuando González Olmedo envió un par de fotografías a su esposa donde se observaba la entrada al Municipio de Jojutla.

Tras informar sobre su llegada a dicha zona, los dispositivos móviles de ambos extranjeros dejaron de funcionar y la comunicación con sus familiares cesó por completo.

Las familias de las víctimas solicitaron el apoyo de las autoridades mexicanas y de la representación diplomática de su país ante el temor de que hayan sido víctimas de un hecho delictivo.

“Ambas familias se encuentran profundamente desesperadas y agradecen infinitamente que compartas esta publicación”, se lee en la publicación circulada a través de redes sociales para acelerar la búsqueda.

En Morelos se activó una red de difusión ciudadana con las imágenes de ambos extranjeros para tratar de obtener cualquier dato que permita establecer su paradero.

Al momento no hay un pronunciamiento o información de las autoridades, mientras tanto, se mantiene la movilización en plataformas digitales para que las fotografías de Darío y Onix lleguen a más personas en la entidad.

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