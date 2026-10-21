Reportan estado de salud grave a menor intoxicada por bebida con cristal en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Ante el caso de una menor que resultó intoxicada por consumir un té helado con cristal, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la jovencita se encuentra grave y que ya se abrió una carpeta de investigación por corrupción de menores para conocer como llegó la droga a sus manos. En rueda de prensa, el Fiscal General, Javier Flores Saldívar habló del caso que se registró en la secundaria número 11 ubicada en la colonia Mártires de Cananea en el ayuntamiento de Santa Catarina.

“La denuncia es al parecer un té con cristal; el estado de salud al parecer es grave”, dijo el titular del órgano autónomo de justicia. Precisó que por los hechos se aperturó una carpeta de investigación para determinar como sucedieron los hechos. “Se van a hacer las investigaciones para determinar quién es el responsable”, precisó. Detalló que se realizarán las entrevistas pertinentes en el colegio y con sus compañeras de clases para tener datos sobre cómo llegó la droga a sus manos. El Fiscal precisó que se tiene conocimiento solo de una adolescente intoxicada.

Lo anterior luego de que el lunes que trascendió el caso se habló de dos. “Nosotros tenemos una que comenzó a convulsionar en el colegio y fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social”, indicó. La menor fue ingresada al Hospital General de Zona número 33 y trascendió que se encuentra intubada debido a su condición delicada.