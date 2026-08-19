Investigan intoxicación de cinco menores con gomitas de cannabis en Lerdo, Durango

El caso ocurrió la noche del martes y fue reportado formalmente a las autoridades durante la mañana de este miércoles. Los afectados tienen 13, 9, 6, 6 y 5 años de edad.

LERDO, DGO.- Cinco menores de edad, vecinos del fraccionamiento Quintas San Fernando, en Lerdo , Durango, fueron hospitalizados y dieron positivo a cannabis luego de presentar malestares tras presuntamente consumir gomitas, informó David García, delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ante los síntomas que presentaron, los menores fueron trasladados para recibir atención médica en el Hospital General de Lerdo y en el Hospital 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Gómez Palacio.

De acuerdo con la versión proporcionada por los padres de familia, los niños señalaron haber ingerido unas gomitas; sin embargo, hasta el momento no se ha determinado de manera oficial de dónde provenían ni cómo llegaron a sus manos.

Tras la aplicación de los estudios toxicológicos correspondientes, los cinco menores resultaron positivos a cannabis, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para establecer quién les proporcionó la sustancia y bajo qué circunstancias tuvieron acceso a ella.

El Delegado informó que, de manera preliminar, dos personas presuntamente familiares de los menores fueron detenidas en relación con los hechos. Será la Fiscalía la que determine su situación jurídica y posibles responsabilidades conforme avancen las investigaciones.