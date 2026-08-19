Investigan intoxicación de cinco menores con gomitas de cannabis en Lerdo, Durango

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Torreón
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    Investigan intoxicación de cinco menores con gomitas de cannabis en Lerdo, Durango
    Cinco menores de edad fueron hospitalizados en Lerdo tras presentar malestares y dar positivo a cannabis, luego de presuntamente consumir unas gomitas. CORTESÍA

Los niños, de entre 5 y 13 años, dieron positivo tras presuntamente consumir gomitas; hay dos familiares detenidos mientras la Fiscalía esclarece el origen del producto

LERDO, DGO.- Cinco menores de edad, vecinos del fraccionamiento Quintas San Fernando, en Lerdo, Durango, fueron hospitalizados y dieron positivo a cannabis luego de presentar malestares tras presuntamente consumir gomitas, informó David García, delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El caso ocurrió la noche del martes y fue reportado formalmente a las autoridades durante la mañana de este miércoles. Los afectados tienen 13, 9, 6, 6 y 5 años de edad.

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Ante los síntomas que presentaron, los menores fueron trasladados para recibir atención médica en el Hospital General de Lerdo y en el Hospital 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Gómez Palacio.

De acuerdo con la versión proporcionada por los padres de familia, los niños señalaron haber ingerido unas gomitas; sin embargo, hasta el momento no se ha determinado de manera oficial de dónde provenían ni cómo llegaron a sus manos.

Tras la aplicación de los estudios toxicológicos correspondientes, los cinco menores resultaron positivos a cannabis, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para establecer quién les proporcionó la sustancia y bajo qué circunstancias tuvieron acceso a ella.

El Delegado informó que, de manera preliminar, dos personas presuntamente familiares de los menores fueron detenidas en relación con los hechos. Será la Fiscalía la que determine su situación jurídica y posibles responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

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Por su parte, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realizará entrevistas con familiares y vecinos, además de trabajos de campo en coordinación con las corporaciones de Seguridad Pública y la Fiscalía.

David García llamó a madres y padres de familia a vigilar los productos a los que tienen acceso sus hijos, especialmente aquellos que pueden aparentar ser dulces o golosinas comerciales, al considerar este caso como una alerta para prevenir riesgos mayores.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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