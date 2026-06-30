Reportan tres lesionados en eventos mundialistas en Nuevo León

Un saldo de tres personas lesionadas por caída reporta hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, las cuales aparentemente resultaron heridas cuando trataban de ingresar a las instalaciones del Parque Fundidora, donde se celebra el Fan Fest Monterrey y se transmite el encuentro México-Ecuador, este martes.

La dependencia estatal no brindó mayores pormenores de los heridos; sin embargo, desde temprana hora trascendió que en el inmueble los aficionados intentaron entrar por la fuerza luego de que se cerraron las puertas por llegar a su máxima capacidad.

Por el acceso 9, que se ubica casi en el cruce de Washington y Félix U. Gómez, se pudo ver a gente brincando la reja para intentar ingresar por Santa Lucía.