Reportan tres lesionados en eventos mundialistas en Nuevo León

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    Reportan tres lesionados en eventos mundialistas en Nuevo León
    Heridos en el Fan Fest Monterrey Vanguardia
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La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de tres heridos por caída; sin embargo, al momento no ha brindado mayores detalles

Un saldo de tres personas lesionadas por caída reporta hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, las cuales aparentemente resultaron heridas cuando trataban de ingresar a las instalaciones del Parque Fundidora, donde se celebra el Fan Fest Monterrey y se transmite el encuentro México-Ecuador, este martes.

La dependencia estatal no brindó mayores pormenores de los heridos; sin embargo, desde temprana hora trascendió que en el inmueble los aficionados intentaron entrar por la fuerza luego de que se cerraron las puertas por llegar a su máxima capacidad.

Por el acceso 9, que se ubica casi en el cruce de Washington y Félix U. Gómez, se pudo ver a gente brincando la reja para intentar ingresar por Santa Lucía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/futfest-saltillo-vivira-duelos-entre-belgica-senegal-y-estados-unidos-bosnia-en-sus-pantallas-BL21802773

Por su parte, el gobierno del estado informó que las tres sedes de eventos mundialistas, Parque Fundidora, Parque del Agua y Explanada de los Héroes, se encontraban al tope debido a la amplia respuesta de los aficionados.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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