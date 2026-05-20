UIF refuerza investigaciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico tras sanciones de EU

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    UIF refuerza investigaciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico tras sanciones de EU
    Hacienda y la UIF intensificaron análisis financieros tras sanciones de EU contra presuntas redes de lavado y narcotráfico. VANGUARDIA

La UIF mantiene cooperación con Estados Unidos tras sanciones contra personas y empresas vinculadas con lavado y tráfico de drogas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que reforzó las acciones de análisis y cooperación internacional luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra personas y empresas presuntamente relacionadas con redes de lavado de dinero y tráfico de drogas vinculadas al Cártel del Pacífico.

Mediante un comunicado oficial, la dependencia federal señaló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 14 sujetos, entre ellos 12 personas físicas y dos personas morales, presuntamente relacionados con dos estructuras criminales distintas asociadas con actividades de tráfico de drogas y operaciones de lavado de dinero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ofac-identifica-y-sanciona-a-miembros-del-cds-que-operaban-redes-de-lavado-de-criptomonedas-y-dinero-MI20823186

ESTADOS UNIDOS SANCIONÓ A PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS CON REDES CRIMINALES

De acuerdo con la información difundida por Hacienda, una de las redes identificadas presuntamente operaba mediante el lavado de recursos derivados de la venta de fentanilo utilizando criptomonedas.

La SHCP explicó que, según los análisis realizados, dentro de esa estructura fueron detectados operadores financieros y empresas que supuestamente eran utilizadas para ocultar, mover y dispersar recursos de procedencia ilícita mediante activos virtuales y operaciones comerciales.

Las autoridades estadounidenses señalaron previamente que las sanciones forman parte de investigaciones relacionadas con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, particularmente fentanilo, cocaína y metanfetamina.

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DETECTAN PRESUNTO TRASLADO DE DINERO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

La Secretaría de Hacienda también indicó que se identificó una segunda red presuntamente vinculada con el tráfico internacional de drogas y operaciones de lavado de activos.

Según el comunicado, dicho esquema estaría relacionado con el traslado de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos, además del uso de empresas para dispersar y ocultar recursos de origen ilícito.

La UIF informó que, dentro del ámbito nacional, se realizaron análisis fiscales, financieros y corporativos de los sujetos señalados por la OFAC con el objetivo de detectar posibles redes adicionales relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia precisó que estas revisiones buscan determinar si existen estructuras financieras o empresariales vinculadas con las personas y compañías sancionadas por el gobierno estadounidense.

UIF ANALIZA POSIBLES REDES ADICIONALES

El comunicado de Hacienda detalló que las investigaciones realizadas por la UIF incluyen la revisión de información financiera y corporativa para identificar conexiones adicionales que pudieran derivar en la aplicación de medidas legales dentro del territorio nacional.

La dependencia no informó sobre bloqueos de cuentas, aseguramientos o nuevas órdenes judiciales relacionadas con las personas señaladas en las sanciones estadounidenses.

No obstante, subrayó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses buscan fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/anticorrupcion-inhabilita-hasta-por-10-anos-a-exfuncionarios-del-sat-y-banco-del-bienestar-PD20674038

COORDINACIÓN INTERNACIONAL Y ESTÁNDARES DEL GAFI

La Secretaría de Hacienda señaló que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Añadió que estas acciones tienen como finalidad proteger la integridad del sistema financiero mexicano y reducir riesgos relacionados con operaciones de procedencia ilícita.

Las autoridades mexicanas reiteraron que la cooperación bilateral con Estados Unidos forma parte de las estrategias de prevención y combate al lavado de dinero, así como del seguimiento a estructuras financieras vinculadas con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

El comunicado se emitió después de que el Departamento del Tesoro estadounidense informara sobre sanciones contra individuos y empresas señalados por presuntamente participar en redes relacionadas con el tráfico de drogas, lavado de dinero y utilización de criptomonedas para mover recursos ilícitos vinculados con el Cártel del Pacífico.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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