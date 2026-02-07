Rescatan con vida a Gerardo Arredondo tras operativo en Salamanca; detienen a sospechosos y abaten a uno

/ 7 febrero 2026
    Rescatan con vida a Gerardo Arredondo tras operativo en Salamanca; detienen a sospechosos y abaten a uno
    La Fiscalía de Guanajuato confirmó que Gerardo Arredondo fue liberado con vida tras un operativo conjunto realizado horas después de su secuestro en Salamanca. Facebook | Gerardo Arredondo

Gerardo Arredondo fue privado de la libertad en Salamanca y liberado horas después tras un operativo conjunto, sin pago de rescate, informó la Fiscalía de Guanajuato.

La mañana del viernes 6 de febrero, Gerardo Arredondo, empresario del ramo de la construcción y excandidato a la presidencia municipal de Salamanca por el Partido Acción Nacional (PAN), fue privado de la libertad en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

El hecho ocurrió afuera de su negocio ubicado en la intersección de la Avenida Comunicaciones Norte y Río Nilo, en la colonia Las Fuentes, al sur de la ciudad.

Tras el reporte, se generó una inmediata movilización de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, mientras se activaron protocolos de búsqueda y localización. Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que la víctima había sido localizada con vida.

MUNICIPIO CONFIRMA SECUESTRO DE GERARDO ARREDONDO Y DESPLIEGA OPERATIVO EN CONJUNTO

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó la veracidad del reporte a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que informó que la privación de la libertad había sido denunciada formalmente y que se actuó de manera inmediata.

“La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca informa que, en relación con los hechos denunciados sobre la presunta privación de la libertad de un empresario dedicado al ramo de la construcción, se ha confirmado que este hecho es verídico”, señaló el Ayuntamiento.

En el mismo mensaje, la autoridad municipal precisó que el suceso ocurrió durante la mañana y que, tras la denuncia, se desplegó un operativo coordinado entre corporaciones municipales, estatales y federales. “Ante la denuncia, de inmediato se desplegó un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, con el objetivo de localizar al ciudadano afectado y esclarecer los hechos”, indicó.

Asimismo, el municipio informó que la Fiscalía General del Estado ya había asumido la conducción de las investigaciones. “La Fiscalía General del Estado ya se encuentra llevando a cabo las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y asegurar que se haga justicia en este caso”, se lee en el comunicado.

FISCALÍA INFORMA LIBERACIÓN DE GERARDO ARREDONDO SIN PAGO DE RESCATE

Horas después, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la liberación de Gerardo Arredondo como resultado de un operativo de inteligencia y acción en campo. A las 19:20 horas, la dependencia informó a través de sus redes sociales que el rescate se logró sin que se realizara pago alguno.

“En una operación inmediata, agentes de Investigación Criminal liderados por agentes del Ministerio Público de la #FiscalíaGuanajuato, en coordinación con @pazgobgente y @Defensamx1, lograron la liberación de una víctima de secuestro sin que se realizara pago alguno”, indicó la institución.

La Fiscalía precisó que los hechos se registraron durante la mañana en un establecimiento de materiales para la construcción en Salamanca y que la intervención fue posible gracias a labores estratégicas de inteligencia. “Gracias al trabajo estratégico de inteligencia en gabinete y la acción operativa en campo, las autoridades lograron salvaguardar la integridad de la víctima”, señaló.

DETIENE A SOSPECHOSOS DE SECUESTRO Y ABATEN AUTORIDADES A UNO

De acuerdo con la información oficial, la liberación del empresario se concretó en el municipio de Juventino Rosas. Durante el operativo, se registraron detenciones de personas presuntamente relacionadas con el secuestro.

“Durante el operativo fueron detenidas varias personas presuntamente relacionadas con el hecho y, ante la agresión contra las fuerzas de seguridad, un criminal fue abatido”, informó la Fiscalía General del Estado.

La dependencia no detalló el número de personas detenidas ni su identidad, al indicar que los actos de investigación continúan en curso.

GERARDO ARREDONDO FUE PUESTO BAJO RESGUARDO; AUTORIDADES INVESTIGAN

Tras su liberación, Gerardo Arredondo quedó bajo resguardo de personal especializado de la Fiscalía estatal, que le brinda atención y acompañamiento integral. “La víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de esta Fiscalía, que le brinda atención y acompañamiento integral”, señaló la institución.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato indicó que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos y que se emitirán mayores detalles conforme lo permitan las etapas procesales. “En tanto, continúan los actos de investigación para el esclarecimiento total de los hechos. Conforme lo permitan las etapas procesales, se emitirán mayores detalles”, concluyó.

