$!Rescatan con vida a Gerardo Arredondo tras operativo en Salamanca; detienen a sospechosos y abaten a uno

La mañana del viernes 6 de febrero, Gerardo Arredondo, empresario del ramo de la construcción y excandidato a la presidencia municipal de Salamanca por el Partido Acción Nacional (PAN), fue privado de la libertad en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

El hecho ocurrió afuera de su negocio ubicado en la intersección de la Avenida Comunicaciones Norte y Río Nilo, en la colonia Las Fuentes, al sur de la ciudad.

Tras el reporte, se generó una inmediata movilización de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, mientras se activaron protocolos de búsqueda y localización. Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que la víctima había sido localizada con vida.

MUNICIPIO CONFIRMA SECUESTRO DE GERARDO ARREDONDO Y DESPLIEGA OPERATIVO EN CONJUNTO

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó la veracidad del reporte a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que informó que la privación de la libertad había sido denunciada formalmente y que se actuó de manera inmediata.

“La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca informa que, en relación con los hechos denunciados sobre la presunta privación de la libertad de un empresario dedicado al ramo de la construcción, se ha confirmado que este hecho es verídico”, señaló el Ayuntamiento.

En el mismo mensaje, la autoridad municipal precisó que el suceso ocurrió durante la mañana y que, tras la denuncia, se desplegó un operativo coordinado entre corporaciones municipales, estatales y federales. “Ante la denuncia, de inmediato se desplegó un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, con el objetivo de localizar al ciudadano afectado y esclarecer los hechos”, indicó.

Asimismo, el municipio informó que la Fiscalía General del Estado ya había asumido la conducción de las investigaciones. “La Fiscalía General del Estado ya se encuentra llevando a cabo las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y asegurar que se haga justicia en este caso”, se lee en el comunicado.