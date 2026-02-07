Papá de Alcalde de Tequila fue acusado de despojo

Humberto Rivera Castañeda es el padre de Diego Rivera Navarro, el Alcalde de Tequila, Jalisco, aprehendido el jueves; pero, por su cuenta, labró una carrera política que se caracterizó por acusaciones de despojo.

EL PADRE

En el trienio 2000-2003, Rivera Castañeda fue electo como regidor en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, durante el Gobierno del priista Guillermo Sánchez Magaña.

Entonces cosechó señalamientos sobre intentos de apropiarse de varios terrenos, hechos que fueron documentados por REFORMA.

Fue 2003, especialmente, un año muy movido para el ex edil. El 21 de enero se informó cómo 40 familias fueron desalojadas del Rancho San Lorenzo, ubicado sobre la Carretera a Morelia, en Santa Cruz de las Flores.

El regidor aseguraba poseer un predio de 73 hectáreas. En marzo del mismo año vecinos de la Colonia Gavilanes, en el corredor López Mateos, denunciaron al padre de Rivera Navarro por tratar de apoderarse a la fuerza de un área verde sobre la Calle Allende.

Años después, Rivera Castañeda dejó las filas tricolores y apareció en publicaciones con personajes ligados a la 4T.

Fue el caso del ex senador y hoy diputado federal, José Narro Céspedes, enviado en 2021 a Jalisco como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.Paralelas a su trayectoria política, hizo carreras en la charrería y la música.

Está acreditado como el compositor de las canciones rancheras “El son de Zapopan” y “Yo quiero saber de ti” ante la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

EL HIJO

Mientras Humberto Rivera Castañeda realizó trayectoria en el PRI, su hijo Diego Rivera Navarro, obtuvo la Presidencia Municipal de Tequila en 2024 bajo las siglas de Morena.

En 2021, cuando gobernaba el panista Alfonso Magallanes, el hoy detenido asumió una regiduría de oposición tras la renuncia de los también morenistas Juan Gabriel Toribio Villarreal y Luz Elena Aguirre Sandoval, quienes lo antecedían en el orden de la planilla.

Durante dicho trienio se hizo con la Comisión Edilicia de Seguridad Pública.

PASADO PRIISTA

Sin embargo, Diego antes compartió la militancia paterna. En el trienio 2012-2015 gobernó Juanacatlán el priista José Pastor Martínez.

Tres años después su sucesor, el emecista Refugio Velázquez Vallín, denunció a 29 funcionarios por un supuesto daño al erario de 85.4 millones de pesos.

De esa administración Diego Rivera Navarro era encargado de la Hacienda Municipal (tesorero) y fue uno de los señalados.

El Edil tequilense fue aprehendido el jueves en una finca de la Calle 5 de Mayo, dentro de la cabecera municipal.

Lo ingresaron al Penal del Altiplano, en el Estado de México. Su captura fue parte del Operativo Enjambre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.

Se le acusa de mantener vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).