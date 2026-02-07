Detienen a Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del PVEM, por denuncia de violencia familiar en Puebla

México
/ 7 febrero 2026
    Detienen a Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del PVEM, por denuncia de violencia familiar en Puebla
    El exdiputado y exlíder del PVEM en Puebla fue detenido cerca del aeropuerto de Huejotzingo; la orden estaría ligada a una denuncia por violencia familiar Partido Verde

La captura ocurrió cerca del Aeropuerto Hermanos Serdán y fue registrada en el Registro Nacional de Detenciones

Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente estatal y exdiputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue detenido la tarde de este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo, Puebla.

De acuerdo con reportes de medios locales y con información contenida en el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión del también empresario se realizó alrededor de las 16:17 horas y está relacionada con una denuncia por violencia familiar presentada por su exesposa.

DETENCIÓN DE JUAN PABLO KURI SE LLEVÓ A CABO EN LA CARRETERA CHOLULA-PUEBLA

Según una consulta realizada por Infobae México en el Registro Nacional de Detenciones, la captura tuvo lugar sobre la carretera internacional Cholula–Puebla, a la altura de las calles H. Galeana y C. Carlos I. Betancourt, cerca del estacionamiento del aeropuerto.

El operativo fue llevado a cabo por autoridades estatales, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión vigente. Hasta el momento no se ha informado sobre incidentes durante la ejecución del arresto.

$!Detienen a Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del PVEM, por denuncia de violencia familiar en Puebla

TRASLADO Y SITUACIÓN JURÍDICA

Luego de su detención, Juan Pablo “N” fue trasladado bajo custodia a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición de un juez de control. En ese recinto se llevarán a cabo las audiencias iniciales del proceso penal.

Durante estas diligencias, el Ministerio Público deberá exponer los datos de prueba correspondientes para que la autoridad judicial determine si el imputado será vinculado a proceso, así como las medidas cautelares que, en su caso, se impondrán.

DETENCIÓN ESTARÍA VINCULADA CON PRESUNTA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR

De manera preliminar, se informó que la orden de aprehensión está vinculada con una denuncia por violencia familiar. No obstante, hasta este momento la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no ha emitido un comunicado oficial en el que se detallen los cargos específicos ni el estado actual de la carpeta de investigación.

Las autoridades señalaron que la información se dará a conocer conforme lo permitan las etapas procesales y el desarrollo de las diligencias judiciales.

ANTECEDENTES PÚBLICOS Y SEÑALAMIENTOS PREVIOS

En agosto de 2025, la revista Proceso publicó un reportaje en el que se documentaron acusaciones realizadas por la científica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel en contra de Juan Pablo Kuri Carballo, relacionadas con un desalojo ocurrido en la zona residencial de Lomas de Angelópolis.

De acuerdo con la publicación, el matrimonio denunció que Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo habrían utilizado influencias políticas y recursos económicos para desalojarlos de dos locales comerciales que les habían sido rentados en obra negra en marzo de 2024. En dichos espacios, los denunciantes señalaron haber invertido más de cinco millones de pesos para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.

TRAYECTORIA POLÍTICA DE JUAN PABLO KURI CABALLO

Juan Pablo Kuri Carballo ha ocupado diversos cargos públicos y partidistas en el estado de Puebla. Entre ellos, se desempeñó como regidor en el Ayuntamiento de Puebla durante el periodo de 2014 a 2018.

De manera paralela, fungió como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México hasta julio de 2019, cuando se incorporó al Comité Ejecutivo Nacional del partido como secretario de Comunicación Social, cargo que ocupó hasta noviembre de 2020.

Posteriormente, de 2018 a 2021, fue diputado local, periodo en el que el PVEM formó parte de la alianza Juntos Hacemos Historia, coalición que llevó al triunfo a la Cuarta Transformación en la gubernatura del estado.

VÍNCULO FAMILIAR CON EXFUNCIONARIO FEDERAL

Juan Pablo Kuri Carballo es hijo de Antonio Kuri Alam, quien se desempeñó como delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de 2016 a 2023.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre fechas específicas para las audiencias subsecuentes ni sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el caso.

