$!Rescatan en Jalisco a adolescente de Oaxaca reclutado por la delincuencia a través de TikTok

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este martes que localizó y rescató en Jalisco a un adolescente identificado como A.L.J., quien había sido reportado como no localizado y, de acuerdo con la investigación, fue contactado a través de TikTok mediante una oferta laboral que habría derivado en su traslado y posterior reclutamiento por parte de un grupo de la delincuencia organizada. El adolescente fue localizado como resultado de las investigaciones iniciadas después de su desaparición y de la coordinación entre autoridades de Oaxaca y Jalisco, así como la Secretaría de Marina. Posteriormente fue trasladado a Oaxaca, donde se realizan acciones para garantizar su atención y reunificación con su familia.

ADOLESCENTE FUE CONTACTADO A TRAVÉS DE OFERTA DE EMPLEO PUBLICADA EN TIKTOK De acuerdo con la carpeta de investigación, A.L.J. fue reportado como no localizado el 22 de agosto de 2026, después de haber sido visto por última vez en inmediaciones de Santa María Atzompa, Oaxaca. La FGEO señaló que, durante las investigaciones para establecer su paradero, se identificó que el adolescente había buscado una oportunidad laboral mediante TikTok. Según la Fiscalía, una persona lo contactó a través de esa plataforma y le ofreció un supuesto empleo como guardia de seguridad. La propuesta señalaba que no era necesario contar con experiencia y ofrecía un salario de 4 mil pesos semanales. Ante la oferta, el adolescente aceptó trasladarse a Jalisco.

CRIMEN ORGANIZADO PRIVÓ DE LA LIBERTAD Y TRASLADÓ A JOVEN DE GUADALAJARA A PUERTO VALLARTA La Fiscalía de Oaxaca informó que, después de llegar a Guadalajara, el adolescente fue trasladado a Puerto Vallarta. De acuerdo con las investigaciones, en ese lugar permaneció privado de la libertad y fue obligado a realizar trabajos para un grupo de la delincuencia organizada. La FGEO también señaló que durante ese periodo habría sido víctima de maltrato físico. Tras recibir la denuncia por su desaparición, la Fiscalía, mediante la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos, inició las investigaciones y activó los protocolos correspondientes para localizarlo. En las labores participó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), que realizó acciones de rastreo, investigación y vigilancia para establecer su ubicación. FGEO COORDINA RESCATE CON AUTORIDADES DE JALISCO Y MARINA Como resultado de las labores de inteligencia y la coordinación interinstitucional, la Fiscalía de Oaxaca logró establecer el lugar donde se encontraba el adolescente reclutado a través de una oferta de trabajo en TikTok. Posteriormente, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se llevaron a cabo las acciones necesarias para su rescate y protección. Una vez localizado, A.L.J. fue trasladado nuevamente a Oaxaca para recibir atención.

FISCALÍA MANTIENE ABIERTA LA INVESTIGACIÓN La FGEO informó que el adolescente se encuentra bajo atención de las autoridades, que trabajan para garantizar la restitución de sus derechos y su reintegración al núcleo familiar. La Fiscalía señaló que estas acciones se realizan bajo una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar cualquier forma de revictimización. La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.