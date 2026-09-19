Tiene reclutamiento de adolescentes epicentro en Sinaloa; fenómeno podría extenderse a otras entidades

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    Tiene reclutamiento de adolescentes epicentro en Sinaloa; fenómeno podría extenderse a otras entidades
    Entre 2024 y 2025 permanecieron sin localizar mil 288 menores de entre 12 y 17 años en todo el país, reveló un análisis del RNPDNO. Cuartoscuro

La disputa entre las facciones criminales estaría detrás del aumento de desapariciones de adolescentes varones

GUADALAJARA, JAL.- El conflicto entre grupos criminales en Sinaloa podría estar provocando un efecto dominó que impacta en el reclutamiento de adolescentes en otros Estados, particularmente en un corredor que va de Michoacán a Baja California, de acuerdo con Jorge Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara.

El sociólogo analizó el aumento de desapariciones de adolescentes varones y planteó que una parte de estos casos podría estar relacionada con el reclutamiento forzado de menores para ser utilizados por grupos criminales en los enfrentamientos de Sinaloa.

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El análisis parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Entre 2024 y 2025, sostuvo el especialista, permanecieron sin localizar mil 288 menores de entre 12 y 17 años en todo el país, alrededor de 383 casos más de los que se proyectaban, de acuerdo con el comportamiento registrado en los dos años anteriores.

El incremento se concentra particularmente en algunas Entidades. En Sinaloa, los casos considerados en el análisis pasaron de 33 en 2022 y 2023 a 80 en 2024 y 2025, mientras que en Jalisco aumentaron de 21 a 58, en los mismos periodos.

OTRAS SEIS ENTIDADES REPORTAN INCREMENTOS

También se registraron incrementos en Baja California, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Michoacán y Nayarit.

Ramírez sostuvo que la pugna en Sinaloa es una pieza central para entender este comportamiento.

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“Hay evidencias muy sólidas de que el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos criminales, que ha ocurrido en varias partes del país, se debe al conflicto en Sinaloa”, señaló.

Desde el año pasado, expuso, comenzó a observarse la presencia de niños armados en ese estado, donde la disputa entre las facciones criminales habría generado una necesidad creciente de personas para combatir.

“El conflicto en Sinaloa ha sido brutal y, aun así, creo que la cifra negra es grande. Miles han muerto por la guerra y parece que se ha estado tratando de seguirla alimentando con efectivos de varios Estados y eso ha generado una demanda muy alta de reclutamiento”, afirmó.

El investigador planteó que la falta de integrantes adultos con experiencia pudo llevar a los grupos a recurrir cada vez más a adolescentes, quienes pueden ser engañados, coaccionados y utilizados con poca capacitación en zonas de conflicto.

FUERON ENCONTRADOS EN SINALOA 12 ADOLESCENTES REPORTADOS COMO DESAPARECIDOS

Su análisis también señala que, de acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, entre enero de 2025 y agosto de este año fueron encontrados en Sinaloa, o escaparon de ese Estado, 12 adolescentes reportados como desaparecidos, mientras que otros cuatro fueron localizados sin vida.

Ramírez consideró que este fenómeno podría extenderse a otras Entidades donde los grupos criminales tienen presencia, aliados o capacidad de operación. En particular, planteó que la necesidad de obtener más hombres armados en Sinaloa pudo generar un “efecto dominó” de reclutamiento hacia otros Estados del Pacífico.

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La hipótesis coincide con un patrón ya documentado por International Crisis Group en Colombia, donde los grupos armados trasladan a menores reclutados hacia zonas en expansión o donde mantienen enfrentamientos con organizaciones rivales.

El especialista advirtió, sin embargo, que los registros de desaparición solo muestran una parte del fenómeno, pues hay casos de adolescentes reclutados que nunca fueron reportados como desaparecidos y otros que no son registrados correctamente.

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