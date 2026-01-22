Respaldan consejeros del INE aplazar elección judicial a 2028

Consejeros electorales confiaron en que la Presidenta Claudia Sheinbaum concrete en su reforma electoral su postura de posponer la elección del Poder Judicial para el 2028.

Integrantes del Consejo General afirmaron que aunque el INE planteó que se difiriera de junio a octubre del 2027, sería mejor aplazarla para junio de 2028.

TE PUEDE INTERESAR: FGE de Michoacán expone cronología del arresto de ‘El Bótox’ y asesinato del limonero Bernardo Bravo

“Nosotros propusimos que fuera en el 27, algunos meses más tarde, por supuesto que si es para el 28, pues mejor todavía. En el sentido de que operativa y logísticamente es inviable realizar esas elecciones a la par, dada la complejidad de las mismas, lo distinto que son y la complejidad.

“No solo técnico, operativa y logística del Instituto, sino la complejidad también para la ciudadanía. Yo creo que es acertado (la propuesta de Sheinbaum)”, indicó el consejero Martín Faz.

En 7 de junio del 2027, no sólo está programada la elección de 500 diputados, también la renovación de otros 850 juzgadores del Poder Judicial federal.

Además, en las 32 entidades del País habrá algún tipo de elección, entre renovación de 17 Gubernaturas, Alcaldías o Congresos locales, y en 24 estados comicios para juzgadores locales.

Aunado a eso, la Presidencia busca que ese mismo domingo se adelante la consulta de Revocación de Mandato de Claudia Sheinbaum, establecida actualmente para el 2028.

La consejera Claudia Zavala recordó que el INE solicitó oficialmente que la elección judicial no fuera concurrente con elecciones locales y federales, por lo que confió se analice la justificación que dio el organismo.

Consideró que posponerla unos meses o un año tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, detalló, efectuarla a finales del 2027, beneficiaría porque se aprovecharían materiales, funcionarios y demás procesos que se utilicen para la elección de junio.

Sin embargo, la desventaja sería que varios procesos podrían chocar.

Mientras que en el 2028, lo positivo sería que el INE sólo se enfocaría al proceso judicial.

“Al final del camino, lo esencial es, no pueden estar concurrentes estos dos tipos de elecciones en el mismo día. Eso nos lo dejó claro la elección anterior y la experiencia que hubo en Veracruz y en Durango.

“Ellos tendrán que valorar todos esas circunstancias. La responsabilidad del INE es darle esos insumos, y que ellos tomen su decisión”, añadió.

En su propuesta de reforma electoral, el Instituto no sólo demanda el cambio de fecha, también plantea al menos una veintena de cambios para que los comicios judiciales sean menos complejos y la participación ciudadana incremente.