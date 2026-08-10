Retos de la SEP... Maestros compiten con los celulares en el aula; reciben jóvenes 237 notificaciones al día

Durante La Mañanera , el funcionario explicó que la discusión sobre los efectos de las redes sociales y las pantallas dejó de ser un asunto exclusivo de las familias y ahora también alcanza directamente a las escuelas.

El uso constante de celulares y plataformas digitales se convirtió en uno de los nuevos desafíos para los maestros en México. Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) , señaló que los docentes tienen cada vez más dificultades para mantener la atención de los estudiantes ante la cantidad de estímulos que reciben a través de sus dispositivos.

“El reto es cuando una escuela no tiene celulares o incluso sin ellos en el salón. El reto es sostener la atención de los niños”, expresó Delgado Carrillo.

El secretario sostuvo que los maestros deben competir con un entorno digital diseñado para ofrecer contenido inmediato y constante. Esto, dijo, puede influir en la forma en que los jóvenes buscan información y enfrentan procesos que requieren mayor tiempo de análisis.

237 NOTIFICACIONES AL DÍA: EL DATO QUE PRESENTÓ LA SEP

Como parte de su exposición, Mario Delgado presentó datos de un estudio realizado en Estados Unidos sobre el comportamiento de los estudiantes frente a sus teléfonos celulares.

Según la información citada por el secretario, un joven recibe en promedio 237 notificaciones al día. De ese total, alrededor de 23 por ciento llega durante el horario escolar, lo que significa que una parte importante de las alertas ocurre mientras los alumnos deberían concentrarse en sus actividades académicas.

“Cada cuatro minutos reciben una alerta en el celular y el 23 por ciento de dichas notificaciones llegan durante el horario escolar”, indicó el titular de la SEP.

Delgado también hizo referencia a investigaciones de la Unesco, de acuerdo con las cuales una persona puede tardar hasta 20 minutos en recuperar completamente la concentración después de recibir una notificación.

El dato fue utilizado para explicar por qué una interrupción aparentemente breve puede tener un impacto mayor en la atención de los estudiantes dentro del salón de clases.

SEP BUSCA REGULAR CELULARES Y ATENDER EL CIBERACOSO

El funcionario planteó que el desafío no consiste únicamente en retirar los teléfonos de las aulas. Las escuelas también deben aprender a utilizar las herramientas digitales con un propósito educativo y atender problemas que surgieron con el crecimiento de las redes sociales.

Entre ellos mencionó el ciberacoso, una situación que puede extenderse más allá de los horarios escolares y afectar la convivencia entre estudiantes.

La SEP convocó a especialistas en educación y docentes frente a grupo para analizar los efectos de las plataformas digitales en la enseñanza. Entre las participantes se encuentran Yareni Analí Domínguez Delgado, investigadora de la UNAM, y Sandra Ortega Rivero, maestra con más de tres décadas de experiencia en educación básica.

La discusión busca encontrar mecanismos que permitan incorporar la tecnología de manera pedagógica, sin que los dispositivos terminen desplazando la atención que requiere el proceso educativo.

“Por eso no podemos dejar solos a los maestros y las maestras. Tenemos que ir todos encaminados a lograr la atención y la concentración de los niños y cuidar ese espacio extraordinario: el aula”, concluyó Mario Delgado.

La postura de la SEP ocurre mientras distintas comunidades escolares analizan cómo establecer límites al uso de teléfonos celulares en las escuelas, al tiempo que se busca aprovechar las herramientas digitales como parte del aprendizaje.