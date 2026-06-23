Revela Ken Salazar que le frustró la falta de autoridad durante el mandato de Biden para supervisar la relación con México

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    Revela Ken Salazar que le frustró la falta de autoridad durante el mandato de Biden para supervisar la relación con México
    Asegura haberle sugerido desde enero de 2022 a la Casa Blanca de Biden nombrar un Zar que ayudara a superar trabas burocráticas en Washington en la relación con México. REFORMA

De acuerdo con el ex diplomático estadounidense la decisión de Biden nombrar a la consejera de seguridad interna de la Casa Blanca Liz Sherwood-Randall como enviada para migración a principios de 2023 no resolvió el tema

El ex Embajador de Estados Unidos Ken Salazar aseguró haber sentido cierta frustración ante la falta de una persona en la Casa Blanca durante el mandato del ex Presidente Joe Biden que tuviera suficiente autoridad para supervisar la relación con México y paliar las causas de la migración irregular.

En su próximo libro de memorias, del que Grupo REFORMA tiene una copia, el ex Embajador de EU en México entre 2021 y 2025 asegura haberle sugerido desde enero de 2022 a la Casa Blanca de Biden nombrar un Zar que ayudara a superar trabas burocráticas en Washington en la relación con México.

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A pesar de haber hablado desde 2022 sobre el tema con su jefe de gabinete, Ron Klain, y con su consejero de seguridad nacional Jake Sullivan, Salazar tuvo que hacerle la sugerencia directamente a Biden un año después -en enero de 2023- durante la visita del mandatario estadounidense a la Ciudad de México.

“Necesitamos un Zar de la frontera y la migración, como el que tuvo el Presidente (Barack) Obama con (el Almirante) Thad Allen para el derrame de petróleo (del Deepwater Horizon en 2010) y como el que usted tuvo con Jeff Zients para atender (la pandemia de) el COVID-19”, dijo Salazar a Biden, según su libro de memorias titulado “Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente”.

“Alguien enfocado exclusivamente en esta crisis, con la autoridad para coordinar y dirigir acciones entre las agencias en Washington y comunicar un mensaje unificado sobre estos temas. Con todo respeto, señor Presidente, si queremos tener éxito, es urgente que tengamos a alguien así al mando”, añadió.

“¡Es una buena idea!, dijo. Tiene sentido. Incluso con todo lo que está pasando en el mundo, sigue siendo crucial que avancemos en esto”.

“Déjame ver qué puedo hacer’ “, habría respondido Biden a Salazar. En algo que el propio ex senador por Colorado reconoció que nunca se concretó, el Zar fronterizo debía tener un mensaje unificado para evitar las oleadas de migración irregular de esos años a la frontera con énfasis en evitar abusos al sistema de asilo estadounidense.

De acuerdo con el ex diplomático estadounidense la decisión de Biden nombrar a la consejera de seguridad interna de la Casa Blanca Liz Sherwood-Randall como enviada para migración a principios de 2023 no resolvió el tema ante la falta de autoridad para agilizar a la burocracia pública en Washington.

”Liz era inteligente y absolutamente leal al Presidente. Pero solo se le otorgó autoridad limitada para transmitir mensajes y convocar reuniones; no podía obligar a las agencias a implementar”, dice Salazar.

”Parecía no tener ninguna autoridad sobre la comunicación en materia de migración o frontera. Estaba fuera de su alcance, por asÌ decirlo”, dice Salazar sobre Sherwood-Randall, quien hizo unas siete visitas a México entre 2023 y 2024.

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