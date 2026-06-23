¿Qué es el IMPI?... y cuáles son los costos exactos, requisitos y cómo iniciar tu solicitud en línea para registrar tu propiedad industrial

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    ¿Qué es el IMPI?... y cuáles son los costos exactos, requisitos y cómo iniciar tu solicitud en línea para registrar tu propiedad industrial
    Descubre qué es el IMPI, cuánto cuesta registrar una marca o patente en 2026 y cuáles son los requisitos clave para realizar tu solicitud en línea con éxito. VANGUARDIA/ARCHIVO

Registrar tu propiedad industrial en México es más sencillo y económico si haces el trámite en línea

Darle vida a un negocio o inventar un producto requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, muchos emprendedores olvidan un paso vital que puede costarles todo su trabajo: la protección legal.

En México, la institución encargada de asegurar que nadie te robe el nombre de tu negocio, tu logotipo o tus inventos es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mejor conocido por sus siglas como IMPI.

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Este organismo público descentralizado tiene la tarea de administrar el sistema de propiedad industrial en todo el país, otorgando derechos exclusivos para que solo tú puedas explotar comercialmente tus creaciones.

Cuando decides ignorar este trámite, dejas la puerta abierta para que otras personas registren algo similar y te obliguen legalmente a cambiar el nombre de tu empresa, perdiendo clientes y reputación.

El IMPI no solo protege marcas comerciales, también resguarda patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Básicamente, es el escudo legal que transforma tus ideas intangibles en activos reales con valor comercial, permitiéndote dar licencias, franquiciar o incluso vender tu concepto en el futuro.

Hacer este proceso solía ser un dolor de cabeza lleno de papeleo y filas interminables. Hoy en día, la digitalización permite que realices casi todo el proceso desde tu computadora a través de su plataforma oficial.

Lo mejor de la vía digital es que el propio gobierno ofrece incentivos para que los usuarios abandonen las ventanillas físicas, haciendo que proteger tu patrimonio sea una decisión inteligente, accesible y mucho más rápida para cualquier persona.

CUÁNTO CUESTA REGISTRAR TU PROPIEDAD INDUSTRIAL

El tema del dinero suele ser la primera duda. Para este año, el costo base por la solicitud y el estudio de una marca de forma física es de 3,126.41 pesos mexicanos. Sin embargo, si decides realizar todo el trámite a través de la plataforma digital, el IMPI te otorga un descuento automático del diez por ciento. Esto reduce el costo final de tu solicitud en línea a un total aproximado de 2,813.77 pesos mexicanos por cada clase que desees registrar.

Es fundamental entender que este pago corresponde al estudio de tu expediente y no garantiza que la marca sea aprobada en automático. El IMPI analiza que no existan nombres similares o impedimentos legales antes de darte el título. Si decides registrar una patente para un invento complejo, las tarifas oficiales de presentación digital rondan los 4,550 pesos por las primeras treinta hojas del proyecto.

Dato curioso: ¿Sabías que el pago que realizas cubre la protección de tu marca durante diez años en todo el territorio nacional? Lo mejor es que este derecho es renovable de manera indefinida por periodos iguales, lo que significa que tu marca puede ser eterna si cumples con las renovaciones correspondientes.

REQUISITOS ESENCIALES PARA TU SOLICITUD

Para iniciar con el pie derecho necesitas armar un expediente digital limpio. Los requisitos básicos para personas físicas o morales incluyen tener a la mano tu Clave Única de Registro de Población, tu Registro Federal de Contribuyentes y los datos de contacto del titular. Si tu marca tiene un diseño gráfico, debes preparar el archivo de tu logotipo en formato GIF transparente, con un peso menor a un megabyte y una resolución óptima.

Otro punto crucial es definir la Clasificación de Niza aplicable a tu negocio. Este es un sistema internacional que divide los productos y servicios en cuarenta y cinco categorías diferentes. Debes elegir con precisión en qué categoría entra lo que vendes, ya que el pago inicial solo cubre una clase; si tu negocio abarca actividades de categorías distintas, tendrás que pagar una tarifa extra por cada una de ellas.

Punto medio para tu lista de verificación:

. Cuenta PASE activa en el portal oficial del IMPI.

. Comprobante de pago de derechos fiscales.

. Logotipo en formato GIF sin fondos complejos.

. Descripción clara de los productos o servicios que vas a proteger.

PASO A PASO PARA REALIZAR EL TRÁMITE EN LÍNEA

El camino digital inicia creando tu cuenta en el Portal de Acceso a Servicios Electrónicos, conocido como cuenta PASE. Una vez dentro, debes utilizar la herramienta MARCANET para realizar una búsqueda fonética y figurativa gratuita.

Este paso es vital para revisar que no existan marcas idénticas o muy similares que puedan causar que el instituto rechace tu solicitud más adelante, haciéndote perder tu dinero.

Después de confirmar que tu nombre está libre, seleccionas la opción de Solicitud de Registro de Marca. El sistema te guiará para llenar los formularios con tus datos, la clase correspondiente y la carga de tu logotipo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/registran-al-famoso-pato-merlin-ante-el-impi-y-aseguran-colaboracion-exclusiva-para-una-marca-mexicana-IO21583487

Al finalizar el llenado, la plataforma generará una línea de captura para que realices el pago de derechos en línea mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

Para cerrar el proceso, debes firmar electrónicamente tu solicitud utilizando tu Clave Única de Registro de Población o tu firma electrónica avanzada del SAT.

Una vez enviada, el IMPI comenzará el análisis legal, un proceso que suele tardar entre seis y dieciocho meses. Durante este tiempo, debes revisar periódicamente tu tablero electrónico para responder a cualquier notificación u objeción a tiempo.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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