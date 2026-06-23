Aumentan nuevos juicios laborales en contra de la CFE

La empresa registró el año pasado 20 mil 36 nuevos procesos, mientras que en 2024 se generaron 9 mil 944 y apenas 2 mil 206 en 2023, lo que expertos señalan que se debe a una mayor hostilidad de trabajadores contra la empresa.

Los nuevos juicios laborales presentados en contra de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) se duplicaron en 2025, de acuerdo con su reporte anual correspondiente a ese año.

Ante eso, la CFE reconoce la situación como pasivo denominado reserva por desmantelamiento, a la cual destinó 14 mil 478 millones de pesos el año pasado.

”La empresa está involucrada en varios juicios y reclamaciones significativos, derivados del curso normal de sus operaciones, cuyas resoluciones se consideran probables e implicarán el incurrir en la salida de efectivo. Por lo anterior, se han reconocido algunas provisiones en los estados financieros, representando el mejor estimado de los potenciales pagos”, dijo en el reporte.

Los registros específicos de juicios laborales comenzaron a incluirse desde 2024, a los que se suman las controversias mayores que son atendidas por el abogado general de CFE.Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, señaló que la situación quiere decir que la CFE recibió en promedio 55 nuevas demandas cada día de 2025, casi más de dos juicios por hora.

Los principales conflictos suelen estar relacionados con despidos, pensiones, jubilaciones, riesgos de trabajo, incapacidades y prestaciones laborales, agregó.

“El aumento ya tiene impacto financiero. La CFE reconoció una reserva de 14 mil 478 millones de pesos para atender contingencias derivadas de litigios, la cifra más alta reportada hasta ahora. Más que jurídico, reflejan una presión creciente sobre empresas públicas mexicanas”, recalcó.

Lo que ocurre en la CFE también comienza a observarse en otras instituciones públicas, incluyendo a Pemex y organismos de salud, mencionó Díaz Ibarra.

”La pregunta de fondo no es cuántos juicios enfrenta la CFE, sino por qué cada vez más trabajadores consideran que la única forma de resolver sus conflictos es acudir a los tribunales”, apuntó.

Atención oportunaConsultada al respecto, la CFE dijo a EL UNIVERSAL que las demandas presentadas tienen que ver con reinstalación, reconocimiento de antigüedad, ajuste de pensión jubilatoria, aplicación del CCT 2014-2016, jubilación por años de servicio y, en menor medida, reclamos por otras prestaciones laborales.

Añadió que el incremento de demandas presentadas consta desde 2016, y no son situaciones extraordinarias y fuera de control, con previsiones presupuestales responsables para atenderlas.

”Es incorrecto afirmar que, en la administración de la directora general, Mtra. Emilia Calleja Alor, se hayan incrementado los juicios laborales”, afirmó la CFE.

“Se han fortalecido los mecanismos de prevención de conflictos, conciliación y atención oportuna, lo que ha permitido contener y reducir la litigiosidad”.

Añadió que, como una de las mayores empresas del país, siempre tendrá un volumen relevante de litigios laborales; sin embargo, el indicador relevante no es el número absoluto, sino su tendencia y resolución, donde se ha observado una mejora en la gestión y atención de los conflictos.

Según datos de la CFE, al cierre de 2025 la plantilla laboral se integraba por 99 mil 574 colaboradores activos, 8% más que en 2024, cuando había 92 mil 137 trabajadores, de base y de confianza.

Causas de fondoPara Carlos Flores, especialista independiente, el aumento de las demandas es señal de alerta respecto a que los problemas estructurales van más allá de las deficiencias operativas y financieras.

”El hecho de que haya incrementado las provisiones para hacer frente a estos litigios refleja que la empresa reconoce una mayor probabilidad de desembolsos futuros”, afirmó.

“El reto de fondo no es presupuestar el costo de los juicios, sino atender las causas que los originan”.

Más allá del impacto financiero de las provisiones, estos litigios pueden convertirse en un indicador de ineficiencias operativas y de riesgos para la continuidad del servicio, ya que una mayor conflictividad laboral se traduce en menores niveles de productividad, mayor rotación de personal y entorno menos favorable para la ejecución de proyectos estratégicos agregó Flores.

El reporte de la CFE destaca que hubo 3 mil 359 juicios laborales concluidos en 2025, una reducción de 84% respecto a 2024.

Además, la oficina del abogado general de la CFE enfrenta controversias con otras empresas por la política energética, sin estimar el monto que implicarían.