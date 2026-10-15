Revela un estudio que el racismo digital en México pasó del ‘chiste’ a la confrontación política

El 13 de octubre la Fundación Interpreta y y RacismoMX presentaron en la Casa Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía), en Ciudad de México, su nuevo informe, “Racistómetro: Discurso racista en el entorno digital 2010-2025”, que es un estudio en el que se hizo una medición sobre cómo se expresa, circula y cambia el racismo en la conversación a través de plataformas digitales en el país, describe un comunicado publicado en el sitio web de la fundación. En el informe se precisa que México no cuenta con un sistema de “medición sistemática del discurso racista”. Añade que es a través de las encuestas de discriminación que es posible registrar las “actitudes declaradas”, sin embargo, lo que la gente expresa de forma espontánea, es decir, “sin filtro social y en la vida cotidiana, permanece en gran medida fuera del registro académico y de la política pública”.

Es por esta razón que este informe plantea una metodología con el fin de cerrar esa brecha. Para poder realizar la medición, se contó con la ayuda de Brandwatch, que es una plataforma de inteligencia de audiencias, acentúa el informe. A través de esta plataforma se logró construir una base de datos en la que hay 15 años de conversación digital en X entorno al racismo en México, las cuales comprenden de enero de 2010 a diciembre de 2025, se lee en el estudio. Para una mejor comprensión de este análisis los autores, Catalina Rolle y Tomás Lawrence de Fundación Interpreta organizaron seis categorías conceptuales: 1. Colorismo y fenotipo 2. Etnocentrismo e identidadindígena 3. Afromexicanidad e invisibilización 4. Clasismo racializado y urbanismo 5. Blanquitud y discurso defensivo 6. Ámbito laboral y de servicio Cada categoría abarca tres periodos de cinco años cada uno (2010–2015, 2016–2020y 2021–2025) Y fueron delimitadas tomando en cuenta “hitos relevantes relevantes del debate público sobre raza e identidad en México, así como en la maduración progresiva del ecosistema digital en el país.del debate público sobre raza e identidad en México, así como en la maduración progresiva del ecosistema digital en el país”, se indica en el informe, Los autores explican que gracias a esta “segmentación” les fue posible “rastrear tanto el estado del discurso en cada momento como su evolución”.

“Los datos analizados suman 14, 153 menciones distribuidas en los tres períodos, en donde el hallazgo central no es de volumen sino de estructura: el racismo digital en México no desaparece ni disminuye, se transforma”, aseveran Rolle y Lawrence. Los autores de este nuevo informe detallan que después “un primer periodo de alta concentración (6,423 menciones en 2010–2015), el volumen baja en 2016–2020 (3.759) y se recupera levemente en 2021–2025 (3,971)”. Sin embargo, resaltan Rolle y Lawrence, “detrás de esa curva cambia la composición: el discurso se diversifica entre categorías y se expresa con un vocabulario que se complejiza y se politiza a partir de hechos ligados a elecciones políticas y al auge del activismo antirracista en redes sociales”. En opinión de Rolle, quien es la directora ejecutiva de Interpreta, “las encuestas nos dicen lo que la gente declara cuando sabe que la están midiendo, que la están mirando”. “La escucha digital nos muestra lo que la gente dice cuando cree que nadie la está mirando, y el racismo vive justamente en estos espacios: en el chiste, en el comentario de pasillo, en el insulto que va escrito con un jaja al final como para bajarle la gravedad”, concluye la directora ejecutiva de Interpreta. DE LA BROMA AL ARMA POLÍTICA Uno de los principales hallazgos que arrojó el informe es que se pudo identificar el uso del humor como escudo; ya que una “gran parte del racismo circula como broma, y quien insulta en tono de broma no se reconoce a sí mismo como racista”, hace hincapié el comunicado.

Así también el estudio “registró una politización del insulto racial desde 2016, que se intensificó en torno a la elección presidencial de 2018”, puntualiza la Fundación Interpreta. Asimismo, se comprobó que “el racismo casi nunca aparece solo, sino mezclado con clasismo, género u origen territorial”, asevera Interprta “En el último periodo surgió una nueva categoría, “blanquitud y discurso defensivo”, marcada por la disputa entre la crítica al “whitexican” y la respuesta del “resentido social” o el “racismo inverso”. La conversación sobre las personas afromexicanas casi no aparece en los datos”, concluye el comunicado. “Desde Interpreta nosotros llevamos casi 10 años midiendo la xenofobia, el racismo, en gran parte de la región, cerca de 13 países, y lo que hemos aprendido es que el blanco de estas expresiones va cambiando, pero el mecanismo comunicacional es el mismo, y ese mecanismo es el nacionalismo, entendido como la pregunta de quién cabe en este espacio que somos nosotros, que es nuestro”, finaliza Lawrence. Con información de la Fundación Interpreta.