¿Cómo le ha ido a la producción de carros en México? Inegi ha reportado un panorama no tan optimista

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró un panorama no tan optimista en la fabricación de automóviles en México, pues la producción de vehículos ligeros ha caído en términos anuales siete meses de nueve en el año 2026, según lo reportado por el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). La producción de carros en septiembre cayó 15.13% a tasa anual y de enero a septiembre de 2026 con respecto al año 2025, cayó 2.42%, según el RAIAVL. Esta ha sido su caída más pronunciada en lo que va del año.

En agosto la fabricación anual de automóviles cayó 1.43% y de enero a agosto cayó -0.72% con respecto al mismo periodo del año 2025.

Con base al RAIAVL de julio de 2026, la producción total de carros en México cayó 2.19% a tasa anual y de manera acumulativa bajó 0.65%. En junio, las variaciones anual y acumulativa fueron de -1.89% y -0.42%, respectivamente. Lo mismo sucedió en mayo, ya que la producción de automóviles en territorio nacional cayó a tasa anual 3.70 y -0.09% a tasa acumulativa.

Sin embargo, en el cuarto mes del año en cuestión se registraron crecimientos de 2.14% a tasa anual y de 0.91% entre el periodo enero-abril de 2026 con respecto al mismo lapso temporal del año 2025. Mismo escenario productivo se observó en marzo, ya que a tasa anual se registró un crecimiento de 2.52% y de manera acumulativa, +0.50%.

En cambio, la fabricación de automóviles en México volvió a registrar una caída de 1.80% en términos anuales, y, entre el periodo enero-febrero de los años 2025 y 2026, la reducción fue de 0.58%.

En el primer mes de 2026 la variación fue de -2.65% con respecto a enero del año pasado 2025. En otras palabras, en todo lo que va del año 2026 se han registrado caídas acumulativas con respecto a los mismos periodos del año anterior 2025, según el RAIAVL.