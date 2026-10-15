¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?... Cómo proceder si no te respetan una oferta en México

La dependencia vigila que los proveedores cumplan con las condiciones que anuncian, además de intervenir en controversias por cobros indebidos, garantías y servicios incumplidos. Si una tienda física o en línea se niega a respetar una promoción, los consumidores pueden reunir pruebas y presentar una reclamación.

Comprar un producto en oferta y descubrir que el establecimiento no quiere respetar el precio anunciado es una situación que puede generar conflictos entre consumidores y comercios. En México, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) es la institución encargada de defender los derechos de los compradores y atender este tipo de inconformidades.

La protección está respaldada por la Ley Federal de Protección al Consumidor , que establece obligaciones para los proveedores sobre la información comercial, los precios y las promociones que ofrecen al público.

¿QUÉ ES LA PROFECO Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

La Profeco es un organismo público descentralizado que comenzó a operar en 1976, tras la promulgación de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Su objetivo es procurar relaciones comerciales más equitativas y brindar herramientas para que las personas puedan defender sus derechos.

Entre sus principales funciones están orientar a los consumidores, recibir quejas, facilitar acuerdos entre clientes y proveedores y realizar verificaciones en establecimientos comerciales. También puede imponer sanciones cuando detecta infracciones a la legislación.

Otra de sus tareas consiste en evaluar productos y publicar comparativos mediante la Revista del Consumidor, con información que ayuda a tomar decisiones de compra.

La institución también administra programas preventivos, como el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), que permite inscribir números telefónicos para limitar llamadas publicitarias de empresas.

Entre los derechos que protege se encuentran recibir información clara y veraz, elegir libremente, obtener productos seguros y de calidad, no sufrir discriminación y solicitar compensaciones cuando se presentan determinados incumplimientos.

PASO A PASO: CÓMO RECLAMAR SI NO RESPETAN UNA OFERTA

Lo primero es reunir pruebas del precio anunciado. Si el establecimiento se niega a aplicar el descuento, toma fotografías de la etiqueta, el cartel promocional o la pantalla donde aparece el precio. En compras por internet, guarda capturas de la publicación, el carrito, los correos de confirmación y cualquier aviso de cancelación.

También conserva el ticket, el comprobante de pago y los mensajes intercambiados con el proveedor. Estos documentos pueden ayudar a demostrar las condiciones de la promoción y respaldar tu reclamación.

Después, intenta resolver el problema directamente con el comercio. Si no obtienes una respuesta favorable, puedes recurrir a las vías de atención de la Profeco.

Una opción es Conciliaexprés, un mecanismo que permite gestionar controversias por teléfono con proveedores que participan en el programa. Puedes comunicarte al Teléfono del Consumidor:

· 55 5568 8722, para Ciudad de México y área metropolitana.

· 800 468 8722, para el resto del país.

También puedes escribir a conciliaexpres@profeco.gob.mx. La disponibilidad del servicio depende de las condiciones de atención y de que el proveedor participe en el mecanismo.

Si no es posible resolver el conflicto por esa vía, puedes presentar una queja formal mediante Concilianet, cuando el proveedor esté incorporado a la plataforma, o acudir a una Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco).

Para iniciar el trámite, generalmente necesitarás tus datos de contacto, la identificación del proveedor, una descripción de los hechos y las pruebas disponibles. La documentación específica puede variar según el caso y la vía de atención.

¿PUEDES EXIGIR UNA COMPENSACIÓN DEL 20%?

La legislación mexicana contempla una bonificación o compensación mínima del 20% en determinados supuestos de incumplimiento. Los artículos 92 Bis y 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor regulan este derecho cuando se cumplen las condiciones previstas, por ejemplo, ante productos o servicios que no corresponden a lo ofrecido o que presentan incumplimientos contemplados por la ley.

Esto no significa que cualquier diferencia de precio genere automáticamente una compensación. La procedencia depende de las circunstancias y de las disposiciones aplicables al caso.

Por su parte, el artículo 7 de la misma ley establece que los proveedores deben informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas y demás condiciones ofrecidas o convenidas con los consumidores.

Por ello, si un comercio anuncia una promoción y después pretende desconocerla, el comprador puede solicitar que se cumplan las condiciones publicadas y acudir a la Profeco si considera que sus derechos fueron vulnerados.