Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas

“Hay artesanos, pero sobre todo muchas convenciones. Más del 50% son internacionales, y la ocupación hotelera, comparada con otros días, suma el 95%. Es una gran experiencia; desde aquí la saludo”, expresó.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum , Josefina Rodríguez Zamora, la secretaria de Turismo, transmitiendo desde la Expo Coahuila tras la inauguración del Rodeo Saltillo 2026, habló sobre la experiencia turística del evento, en el que están llegando más de 200 mil personas al Rodeo y la Feria Gastronómica.

Posteriormente, dio paso a su informe sobre los indicadores de turismo nacional de 2026 y mencionó que hay muy buenas noticias y aseguró que México sigue rompiendo récords históricos.

Inició asegurando que, de enero a agosto, llegaron 67.7 millones de viajeros internacionales, un récord que en más de 20 años no se veía. Por lo que es una suma del 6.3% más contra enero a agosto de 2025.

En turistas que pernoctan, se alcanzó la cifra de 32.7 millones de turistas, 3.9% más que en el mismo periodo del año anterior; también es un récord histórico.

El tercer récord histórico es que la derrama económica sigue aumentando, a pesar de todos los temas macroeconómicos en el mundo, sobre todo el tema turístico. Se llegó a 24 mil 152 millones de dólares, lo que significa un 0.09% más que en el mismo periodo del año pasado.

Destacó que se puede observar que el aumento de turistas extranjeros sigue aumentando; no solo se recuperaron después de la pandemia de COVID-19, sino que México es uno de los países que crecen de manera constante, por arriba de la media.

Después habló de los cruceristas y explicó que este segmento sigue aumentando, con un récord histórico de 8.2 millones de cruceristas en nuestros puertos.

Lo que significa un 13.5% más que de enero a agosto de 2025, pero, sobre todo, siguiendo sus instrucciones, que lleguen cruceristas y bajen a los puertos mexicanos y que gasten en los diferentes recorridos y en la compra de artesanías, se ha logrado un incremento en la derrama económica por crucerista de 17.3% más que de enero a agosto de 2025. Más de 716 millones de dólares ha dejado el sector.

Apuntó que es muy importante el turismo internacional, pero, sobre todo, el turismo nacional, ya que son los que llenan los destinos y eventos turísticos. Por lo tanto, más de 75 millones de mexicanos han viajado de enero a agosto, lo que significa 650 mil personas más que han recorrido el país.

Añadió que el Tren Maya sigue transportando más pasajeros extranjeros. De enero a agosto, más de 65 mil personas extranjeras subieron a este tren, en donde pudieron conocer las bellezas y el patrimonio biocultural, lo que significa un 1.6% más que el año anterior.

Y también los museos y las zonas arqueológicas, que son el activo más importante que México tiene como imperdible, en donde el país es potencia turística.

Más de 7 millones de personas visitaron los diferentes museos, así como 6 millones de personas también visitaron las zonas arqueológicas.

Agregó que también en agosto se cumplieron 4 récords históricos, el primero en visitantes internacionales, con 8 millones, lo que significa un 1.3% más.

La derrama fue un récord histórico, ya que se incrementó el gasto por cada turista en un 15%, generando más de 2 mil 409 millones de dólares de derrama, que es 7% más que en agosto de 2025, por lo que se sigue de manera ascendente.

Mencionó que viene una de las temporadas más bonitas de México, donde se esperan más de 2.5 millones de visitantes y más de 1.5 millones de turistas, que es el Día de Muertos. Una marca que ha sido reconocida internacionalmente y que hoy se vive de norte a sur.

Se estima que la ocupación hotelera sea de entre el 70% y el 80% en los destinos turísticos, pero, sobre todo, genera una demanda en toda la cadena productiva, desde los floristas, los productores y los mercados internacionales, y están listos para vivirlo. Se espera una derrama que incremente más del 5% contra el mismo periodo.