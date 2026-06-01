Revelan los contratos de Grupo Mundo Maya, la empresa militar que administra aeropuertos, hoteles y estaciones de combustible

Detrás de las competidoras Ingeniería Esra , Studio Vertical y Espi Engi Innova aparecen tres hermanos de apellido Espinoza Ramírez. Luis Gerardo es socio de Ingeniería Esra; Julio César, accionista de Studio Vertical, y Evelia es fundadora de Espi Engi Innova, además de comisaria en Studio Vertical. El parentesco fue confirmado a través de una revisión de sus actas de nacimiento.

El martes 18 de noviembre de 2025, a las siete de la mañana, tres compañías enviaron propuestas para competir por un contrato público de 10 millones de pesos. Lo hicieron con apenas cinco minutos de diferencia. Cada una presentó logos, domicilios, páginas web y redes sociales distintas. En el papel eran rivales, en los hechos estaban conectadas.

Las tres empresas fueron las únicas participantes en el concurso por invitación a por lo menos tres para dar mantenimiento al perímetro del Aeropuerto Internacional de Puebla, organizado por Grupo Mundo Maya, la empresa militar que administra aeropuertos, hoteles, parques turísticos y estaciones de combustible del Ejército.

La compañía ganadora, Ingeniería Esra, tiene su domicilio fiscal en Benito Juárez, Quintana Roo, a más de mil 500 kilómetros del aeropuerto poblano.

Las empresas de la familia fueron creadas en distintos estados y sus domicilios se ubican en viviendas particulares o espacios de oficinas compartidas, según se confirmó a través de Google Maps y en una visita a una dirección registrada en Hidalgo.

Studio Vertical se constituyó en Hidalgo en 2016 y opera desde una casa en una colonia con calles sin pavimentar; Ingeniería Esra fue creada en Quintana Roo en enero de 2024 y su domicilio es una vivienda en Benito Juárez, mientras que Espi Engi Innova se constituyó en Chihuahua en marzo del mismo año y se ubica en un negocio de oficinas compartidas.

Durante un recorrido en el Aeropuerto de Puebla realizado para este reportaje, se observaron tramos del perímetro en donde no eran visibles los trabajos de rehabilitación.

En el contrato se estableció un plazo de un mes, del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, para rehabilitar la malla ciclónica, muros, rejas, portones y señalética del aeropuerto, además de realizar labores de deshierbe y poda de arbustos y árboles en una franja de tres metros hacia el interior y el exterior del perímetro. En el recorrido se observó que los trabajos se concentraron principalmente en el frente de las instalaciones. En otros tramos aún se encuentran áreas de malla ciclónica oxidada y ladeada, así como zonas cubiertas de maleza.

Para esta investigación se revisaron las compras realizadas durante los primeros tres años de operación de Grupo Mundo Maya. En el análisis se detectaron dos concursos con empresas vinculadas entre sí, un contrato otorgado a una compañía inhabilitada por el gobierno federal, así como tres adjudicaciones con empresas de reciente creación, una de ellas constituida apenas 15 días antes de recibir el contrato.

En conjunto, estas operaciones suman más de 100 millones de pesos y ocurrieron durante 2025, en el primer año del general Ricardo Trevilla Trejo, al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, se encontró que entre 2023 y 2025, Grupo Mundo Maya otorgó 507 contratos públicos por más de 2 mil 222 millones de pesos. Dos de cada tres fueron asignados por adjudicación directa, sin abrirse a una licitación pública.

Un 64 % de todos los procedimientos se justificaron en excepciones previstas en la ley, como la supuesta existencia de un proveedor único, licencias o derechos exclusivos, así como por montos máximos que permiten evadir la competencia abierta.

Presupuesto millonario sin mecanismos de control

El 13 de abril de 2022, el gobierno federal autorizó la creación de Grupo Mundo Maya, formalmente Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca, Maya, Mexica, SA de CV (GAFSACOMM), una empresa de participación estatal mayoritaria creada para administrar el brazo empresarial del Ejército.

Bajo su control operan 12 aeropuertos y 18 estaciones de combustible, además de una red de hoteles, parques y museos vinculados al circuito del Tren Maya en el sureste mexicano. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el conglomerado registró en su contabilidad más de 10 mil millones de pesos en infraestructura hotelera y recreativa.

El crecimiento de la compañía pública se dio mientras operaba sin controles internos básicos. En su primera auditoría financiera, publicada en enero de 2026, la ASF detectó que, hasta mediados de 2025, carecía de un órgano interno de control, comité de auditoría, comité de ética, código de conducta, programa de riesgos y manuales de operación. La información financiera se procesaba manualmente en hojas de cálculo de Excel y el sistema de facturación presentaba fallas constantes.

A pesar de operar sin mecanismos de vigilancia, el gasto en contrataciones públicas se cuadruplicó en apenas tres años, pasó de 249 millones de pesos en 2023 a más de 976 millones al finalizar 2025.

Viejas prácticas, nuevos contratos

En una esquina de la calle Londres, en la colonia del Carmen de la alcaldía de Coyoacán, se ubica el domicilio fiscal de Soluciones Tecnológicas del Grijalva. Justo en la contraesquina, sobre la calle Privada Corina, se encuentra Black Ecco TI. Además de ser vecinas, ambas empresas comparten accionistas y apoderados, y en agosto de 2025 compitieron juntas por un contrato público de 2.7 millones de pesos.

Grupo Mundo Maya requería un centro de datos para su red de aeropuertos, gasolineras, museos y centros de hidrocarburos. El concurso fue por invitación a por lo menos tres competidores. Fueron las únicas dos en participar.

Soluciones Tecnológicas del Grijalva proyectó el servicio en 2.9 millones de pesos, mientras que Black Ecco TI lo ofertó en 200 mil pesos menos: 2.7 millones. La propuesta más baja le dio el contrato a Black Ecco TI.

Las compañías están vinculadas a través de María Fernanda Quintero Ramos, accionista fundadora de ambas empresas y representante legal de Black Ecco Ti durante el concurso.