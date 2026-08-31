Revelan que ‘Andy’ López, su hermano Gonzalo y Daniel Asaf realizaron un ‘cónclave’ en restaurante lujoso de la colonia Condesa en CDMX

De acuerdo con la columna de Héctor de Mauleón publicada en El Universal, el pasado lunes 24 de agosto se llevó a cabo una reunión privada que congregó a Andy y Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf y a destacados empresarios en el restaurante Magazzino, ubicado en la colonia Condesa. Según relata el periodista, el encuentro ocurrió en medio de una semana particularmente convulsa para el entorno político de Morena y del gobierno federal.

Mientras afuera se acumulaban investigaciones, detenciones y movimientos políticos, en el interior del restaurante se desarrollaba una reunión de varias horas entre integrantes del círculo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios de alto perfil. De acuerdo con la reconstrucción de De Mauleón, entre cinco y seis camionetas con escoltas llegaron al número 51 de la calle de Pachuca. De ellas descendieron Andy y Gonzalo López Beltrán, acompañados por Daniel Asaf, quien fue jefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el gobierno de López Obrador. El periodista señala que también estuvieron presentes Juan Domingo Beckmann, dirigente del imperio tequilero José Cuervo e integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de Claudia Sheinbaum, así como Mauricio Garduño, empresario relacionado con el sector tecnológico y la transformación digital. El lugar elegido fue Magazzino, descrito por De Mauleón como un espacio gastronómico de cocina italo-mexicana que cuenta con una exclusiva Chef’s Table. La reunión se habría desarrollado con el restaurante cerrado para los asistentes. Uno de los detalles que destaca la columna es el consumo de una botella de Sassicaia, vino italiano de alta gama cuyo precio puede alcanzar decenas de miles de pesos dependiendo de la añada. Para De Mauleón, el episodio constituye otra muestra del estilo de vida de lujo que ha rodeado a los hijos del expresidente.

Pero el contexto político de aquella noche era mucho más delicado. La reunión tuvo lugar apenas unos días después de la detención de Fausto Corrales Rodríguez, chofer y asistente de Héctor Melesio Cuén y una figura considerada relevante para esclarecer las circunstancias del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La detención de Corrales ocurrió el 19 de agosto y volvió a colocar bajo los reflectores el caso relacionado con la reunión en la que Cuén fue asesinado y en la que, según la versión atribuida a Ismael Zambada, también habría ocurrido la traición que terminó con la captura del propio narcotraficante. En ese mismo contexto se produjo el controvertido regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia. El gobernador retomó el cargo el viernes 21 de agosto, mientras Claudia Sheinbaum se encontraba reportada como enferma. La decisión provocó una crisis política. La presidenta declaró que no había conocido el regreso de Rocha a través de una comunicación directa, sino mediante las redes sociales, y calificó la maniobra como una imprudencia política. Su advertencia de que ningún nombre podía estar por encima del pueblo y de la nación incrementó las especulaciones sobre el destinatario del mensaje.

El desenlace fue inmediato: Rocha Moya volvió a solicitar licencia apenas 32 horas después de su regreso. De Mauleón incorpora además otro elemento al contexto de aquella semana: el retorno a México del excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado en investigaciones relacionadas con una presunta red de tráfico de huachicol. Antes de regresar al país, según la columna, Farías sostuvo una reunión de aproximadamente dos horas con agentes del FBI, a quienes habría proporcionado nombres y elementos para rastrear el dinero. En ese expediente, afirma el periodista, aparece mencionado Andy López Beltrán como una de las presuntas cabezas ocultas de la estructura investigada. A ello se agregaron otras noticias incómodas para el círculo de los López Beltrán: investigaciones de autoridades estadounidenses y de la Secretaría de Hacienda sobre una empresa fundada en Tabasco y relacionada con operadores cercanos a Amílcar Olán, así como información sobre grabaciones que involucrarían con el Cártel Jalisco Nueva Generación a otros integrantes de la red empresarial vinculada con Andy. Es precisamente este contexto el que otorga especial relevancia a las imágenes obtenidas por El Universal. Aunque los videos no tienen sonido, De Mauleón identifica un momento particularmente revelador: Gonzalo López Beltrán consulta su teléfono y en la pantalla aparece una noticia relacionada con la vinculación a proceso de Fausto Corrales Rodríguez.