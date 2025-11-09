Ve AMPI potencial para que Centro Histórico de Saltillo se transforme en una ‘mini Condesa’

El Centro Histórico de Saltillo tiene el mayor potencial de la ciudad de encaminar su desarrollo de vivienda y servicios a un estilo similar al de las colonias Roma o Condesa en la Ciudad de México (CDMX).

Sandra Cuevas Jáuregui, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Saltillo (AMPI), expuso que a diferencia de otras zonas de la ciudad, en el centro se puede hacer una imitación por el tipo de comercio y de habitantes.

“Veo más factibilidad a que se vea como la Condesa, con comercios de cafeterías, donde tú llegues caminando, te sientes a tomar el café, le sigas caminando, veas un comercio o un espectáculo en la Plaza de Armas, ahí es donde le veo más ese lado. Por experiencia personal es donde le veo más posibilidad a que se oriente a ese tipo de proyectos”, mencionó Cuevas.

Aseguró además que la peatonalización de calles, como fue el caso de Paseo Capital en 2023, contribuyen a esta orientación.

Cuevas Jáuregui además descartó que con buenas negociaciones, el estilo Condesa o Roma no necesariamente significa un aumento en los precios de la vivienda.

Aseguró que en el Centro ya hay zonas de calles privadas que cuentan con viviendas en venta que propicien este estilo, aunque los propios eventos y obras que se realizan en la zona provocará que haya más personas y comercios en el centro y por tanto se puedan desarrollar más proyectos de vivienda vertical.

Aseguró también que otras zonas como la Colonia República han tenido un despunte en la comercialización de sus viviendas y aunque su orientación al estilo Condesa “es factible”, no lo es tanto como en el Centro Histórico ni tan próximo.

TRAS GENTRIFICACIÓN, URGE REPOBLAR

En mayo de este año, José Antonio Torre Medina, director del Centro para el Futuro de las Ciudades (CFC) del Tecnológico de Monterrey, expuso que tras dos décadas de gentrificación de la zona centro de Saltillo -como de otras ciudades del país-, es necesario volver a poblarlo.

“La gentrificación está sucediendo de manera estructural. La pérdida de población que vimos está sucediendo de manera estructural. Esta zona ya perdió unas láminas, la verdadera gentrificación ya sucedió y si no hacemos nada va a seguir sucediendo. Es decir, los hijos de las personas que nacieron aquí no viven aquí. No por voluntad sino porque no había ofertas”, explicó Torre Medina desde Saltillo.

“No estamos generando suficiente vivienda para las nuevas generaciones en donde ellos quisieran poder vivir. La estamos generando en las periferias. Las familias jóvenes y los jóvenes se desplazan no por gusto, sino porque ahí es donde existe la oferta de vivienda a la que ellos pueden acceder. Eso hay que cambiarlo. Una manera de cambiarlo, no es la única, es cambiando la regulación y permitiendo que se construya en zonas centrales”, también apuntó.