$!Revelan red de empresas ligada a ex titular del SAT en QR con contratos por 80.5 mdp

Dos transacciones millonarias vinculadas a la adquisición de una mansión en Cancún y un contrato de arrendamiento vehicular del Gobierno de Quintana Roo están relacionadas con el ex titular del SAT de la entidad, Héctor José Contreras Mercader. De acuerdo con diversos documentos públicos, la administración estatal otorgó en marzo del año pasado un contrato por 80.5 millones de pesos a la empresa Transportes Ejecutivos Bell para el arrendamiento de diversos vehículos, recursos provenientes de la Secretaría de Finanzas local.

La apoderada legal de dicha compañía es Frida Sofía Hoil Sánchez, quien a su vez es socia de Juan Arturo Contreras Mercader, hermano del ex funcionario, en otra empresa denominada Comerconlec. A través de esta última firma, se adquirió en mayo de 2025 una residencia en el exclusivo desarrollo Punta Kalia, en Puerto Cancún, valuada en 65 millones de pesos y que actualmente figura como domicilio de Juan Arturo. Héctor José Contreras Mercader renunció al SAT de Quintana Roo el pasado 11 de junio, dos días después de que fuera captado por las cámaras en un palco VIP del Madison Square Garden, en Nueva York, durante uno de los partidos de la final de la NBA entre los Knicks y los Spurs de San Antonio. El ex funcionario se encontraba una fila abajo del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Contreras Mercader ha desarrollado su carrera dentro de la administración pública desde 2011 y formó parte del equipo de Mara Lezama desde su gestión como alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), donde ocupó diversos cargos administrativos. Fuentes consultadas señalan que Contreras Mercader ha fungido como operador de la propia Lezama y del ex dirigente del Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”. EL RASTRO INMOBILIARIO Según datos del Registro Público de Comercio, Comerconlec S.A. de C.V. adquirió, mediante una transmisión de propiedad formalizada el 12 de mayo de 2025, una residencia ubicada en Punta Kalia, en Puerto Cancún, valuada en 65 millones de pesos. El inmueble figura actualmente como domicilio de Juan Arturo Contreras Mercader.

La operación derivó de una dación en pago para saldar una deuda reconocida desde 2013 y fue inscrita posteriormente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Los documentos también muestran que, previo a esa adquisición, Comerconlec modificó su estructura corporativa. En mayo de 2025 cambió su objeto social para incursionar en actividades inmobiliarias y de construcción, renovó su administración y transfirió la totalidad de sus acciones. Como parte de esa reestructura, Alejandra García Nieto, nombrada administradora única, otorgó un poder general a favor de Frida Sofía Hoil Sánchez, quien posteriormente recibió facultades similares en otras sociedades vinculadas mediante accionistas, representantes legales y poderes notariales. RED DE EMPRESAS La relación entre Juan Arturo Contreras Mercader y Frida Sofía Hoil Sánchez también quedó plasmada en la empresa Bruraga Serv, S.A.P.I. de C.V., constituida en octubre de 2024 con la participación del primero como socio original. Durante 2025, la sociedad registró diversos cambios corporativos y Hoil Sánchez fue designada apoderada general para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, además de recibir facultades para delegar poderes. Sin embargo, tras la venta del 100 por ciento de las acciones de Bruraga Serv a nuevos socios, acordada en una asamblea extraordinaria celebrada el 26 de enero de 2026 e inscrita el 11 de mayo de ese año, todos los poderes conferidos a Hoil Sánchez fueron revocados.

Paralelamente, Transportes Ejecutivos Bell obtuvo dos contratos de arrendamiento de vehículos para dependencias del Gobierno de Quintana Roo. De acuerdo con la documentación revisada, la empresa recibió pagos por 80.5 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2025, recursos provenientes de la Secretaría de Finanzas estatal.

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