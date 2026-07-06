Caen adultos mayores con 156 kilos de cocaína

Un hombre de 80 años fue detenido en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Falfurrias, Texas, luego de que se hallaron en su camioneta 134 paquetes que contenían 156.49 kilogramos de cocaína.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) detalló que el 1 de julio, Luke David Brader y su esposa, Susan Jordan Brader de 74 años, viajaron desde la frontera con México a bordo de una camioneta Dodge Ram 2500 que jalaba un remolque.