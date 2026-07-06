Sheinbaum confirma que Alonso Ancira no ha terminado de pagar a Pemex por el caso Agronitrogenados

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que el incumplimiento en los pagos provocó que se reactivara el proceso judicial en el que está involucrado el empresario, quien enfrenta una investigación relacionada con la venta de la planta de Agronitrogenados.

El caso Agronitrogenados volvió a ocupar un lugar en la agenda pública luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que Alonso Ancira , exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA) , no ha terminado de cubrir el monto establecido en el acuerdo reparatorio firmado con Pemex .

Sheinbaum recordó que Ancira fue detenido en 2019 y posteriormente extraditado desde España en 2021 para enfrentar el proceso en México. Desde entonces, el caso ha permanecido bajo seguimiento de las autoridades federales.

EL PROCESO JUDICIAL FUE REACTIVADO

La presidenta señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de ofrecer mayores detalles sobre el estado actual del procedimiento legal y las acciones que seguirán tras el incumplimiento del acuerdo.

De acuerdo con la mandataria, la reactivación del caso también estaría relacionada con la reciente detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aunque precisó que corresponde a la Fiscalía informar sobre esa investigación.

Desde finales del año pasado, la FGR ya había adelantado que retomaría el proceso contra Ancira al considerar que no se cumplió con las condiciones establecidas en el convenio firmado para reparar el daño económico ocasionado a la empresa productiva del Estado.

EL ACUERDO CONTEMPLABA TRES PAGOS

El acuerdo reparatorio identificado como 211/2019 fue celebrado entre Altos Hornos de México y Pemex, con el objetivo de cubrir un monto total de 216 millones 664 mil 40 dólares.

Según lo pactado, el primer pago se realizó el 30 de noviembre de 2021 por 50 millones de dólares, mientras que el segundo depósito, por 54 millones de dólares, fue cubierto en noviembre de 2022.

El tercer pago, que representa la mayor parte del convenio, asciende a 112 millones de dólares. Inicialmente debía liquidarse en noviembre de 2023; sin embargo, recibió una prórroga de un año y, hasta la fecha, permanece pendiente.

EL CASO SIGUE ABIERTO

El incumplimiento de ese último pago mantiene vigente el procedimiento legal contra el empresario y deja en manos de la Fiscalía la definición de las medidas que podrían adoptarse en los próximos meses.

El caso Agronitrogenados ha sido uno de los expedientes de mayor impacto en materia de combate a la corrupción relacionados con Pemex, debido a la compra de una planta de fertilizantes que, de acuerdo con las investigaciones, se encontraba en condiciones de operación limitadas al momento de la adquisición.

La administración federal reiteró que será la Fiscalía General de la República la autoridad responsable de informar sobre el avance del proceso, las implicaciones legales derivadas del incumplimiento del acuerdo reparatorio y cualquier decisión relacionada con los involucrados en el caso.