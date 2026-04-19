Revelan video de acoso en edificio del feminicidio de Edith Guadalupe

En el edificio 829 de Avenida Revolución, donde Edith Guadalupe, de 21 años, fue encontrada muerta, era común ver llegar a mujeres jóvenes con un hombre de al menos 50 años. Un video obtenido por REFORMA muestra a dicho habitante accediendo al elevador con una mujer de unos 20 años.

En un momento, él intenta besarla, pero ella se voltea y cuando se abren las puertas del elevador él la toca de manera sexual, lo que provoca que la mujer se haga a un lado.

El material sería usado por la defensa de Juan Jesús ‘N’, vigilante del edificio, para intentar demostrar que fue inculpado y que no está relacionado con el feminicidio de Edith. “Hay un video que el propio acusado les mandó días antes de un sujeto en el elevador al cual sube a una dama, le da un beso y le acaricia las partes traseras que coincidirá con una persona que tiene tendencia a molestar a las mujeres o agredirlas sexualmente. lo presentaremos en la siguiente audiencia”, señaló el abogado Julián Octavio González.

Ayer, el Juez de Control calificó de legal la detención de Juan Jesús ‘N’ y dictó la duplicidad de término por el feminicidio. Edith Guadalupe murió por una herida en el pecho realizada por un arma punzocortante, reveló la autopsia.

‘PODRÍA ESTAR AMENAZADO’ La familia de Juan Jesús teme que el joven haya sido obligado a aceptar la culpabilidad y esté amenazado. “Una de nuestras preocupaciones es que esté amenazado y lo estén obligando a declararse culpable”, dijo a REFORMA Emmanuel, el hermano mayor del detenido.

La madre del detenido dijo que su hijo es un chivo expiatorio. “Mi hijo es inocente, está golpeado, tiene miedo. Todas las pruebas que según ellos tienen no son verdaderas. Yo quiero que se haga justicia”, dijo la madre de Juan Jesús.

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