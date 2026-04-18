Oferta como modelo habría atraído a Edith Guadalupe al edificio donde fue localizada sin vida en CDMX

De acuerdo con testimonios de la familia, Edith Guadalupe fue citada el 15 de abril en el complejo conocido como Torre Murano, ubicado en avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, tras recibir una propuesta de trabajo por parte de una presunta agencia de modelos.

El caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años encontrada sin vida el 17 de abril en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJ-CDMX ), mientras familiares señalan que una supuesta oferta laboral como modelo habría sido el motivo por el que acudió al lugar donde fue hallada.

EDITH GUADALUPE ACUDIÓ A ENTREVISTA LABORAL Y NUNCA VOLVIÓ A SU CASA

Según lo declarado por familiares, la joven acudió al inmueble con la expectativa de concretar una oportunidad laboral; sin embargo, no regresó a su domicilio, lo que motivó la denuncia por su desaparición horas más tarde.

El edificio donde ocurrieron los hechos es un conjunto residencial conformado por dos torres de departamentos. De acuerdo con información recabada por medios, se trata de viviendas de uso habitacional, sin oficinas registradas en el lugar.

FAMILIARES CUESTIONAN VERSIONES INICIALES Y ACCESO A INFORMACIÓN

La familia de la víctima indicó que, tras acudir al inmueble, personal administrativo habría señalado inicialmente que la joven no ingresó al edificio, versión que posteriormente fue contrastada con imágenes de videovigilancia.

De acuerdo con estos registros, Edith Guadalupe sí entró al inmueble, pero no se tiene evidencia de que haya salido.

Asimismo, familiares señalaron que solicitaron apoyo a autoridades para acceder a grabaciones del sistema de videovigilancia, así como de cámaras cercanas, lo que permitió reconstruir parte de la ruta de la joven.

BÚSQUEDA INDEPENDIENTE PERMITIÓ UBICAR LA ÚLTIMA RUTA QUE TOMÓ EDITH GUADALUPE ANTES DE DESAPARECER

Ante la falta de resultados inmediatos, familiares y personas cercanas realizaron una búsqueda por cuenta propia, recabando videos de cámaras particulares en la zona.

Las imágenes muestran a Edith Guadalupe abordando un mototaxi de aplicación y posteriormente llegando al edificio donde tenía la cita. En dichos registros se observa que vestía pantalón de mezclilla, blusa gris y zapatos negros abiertos.

La revisión de las grabaciones permitió confirmar que la joven ingresó al inmueble, sin que existan registros de su salida.

ENCUENTRAN SIN VIDA A EDITH GUADALUPE TRAS OPERATIVO MINISTERIAL

La Fiscalía capitalina informó que, tras recibir la denuncia formal el 16 de abril, se activaron protocolos de búsqueda a través de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE), en coordinación con la Policía de Investigación y el sistema C5.

Con base en el análisis de videograbaciones y otras diligencias, se estableció la última ubicación conocida de la joven, lo que derivó en un operativo de inspección ministerial en el inmueble.

Las acciones iniciaron durante la madrugada del 17 de abril, alrededor de la 1:30 horas, y tras el procesamiento de indicios y aseguramientos, se logró localizar el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe en el sótano del edificio aproximadamente a las 5:30 horas.

FAMILIARES REALIZAN MANIFESTACIONES

Previo al hallazgo, familiares y personas cercanas realizaron bloqueos en vialidades como Eje 6 Sur y avenida Santa María, con el objetivo de exigir avances en la búsqueda.

La familia ha expresado inconformidad por presuntas omisiones en la atención inicial del caso, incluyendo el tiempo de espera indicado para iniciar acciones de búsqueda y el acceso a información.