Revoca EU más de 900 visas por “turismo de parto” y donación de plasma; impacta dinámica en la frontera

El retiro de visas de turistas por parte de las autoridades estadounidenses a personas que viven en la frontera mexicana ha modificado la dinámica regional entre ambos países.

Esta situación ha afectado no solo a las madres mexicanas que decidieron que sus hijos nacieran en Estados Unidos —lo que las autoridades estadounidenses llaman “turismo de parto” y que señalan como una causa para cancelar visas—, sino que también ha bajado el cruce de personas que regularmente iban a donar plasma, padres y madres que llevaban a sus hijos a escuelas en Texas y familias que los fines de semana iban a hacer compras. Como consecuencia, ya se ve un impacto en escuelas de Ciudad Juárez y comercios de El Paso, Texas.

Roberto Anaya, subsecretario de Educación en la zona norte de Chihuahua, explicó que varios colegios privados de Juárez reportaron un aumento en su matrícula.

“Se nos dijo que se ha recibido mayor demanda, pero esos números [totales] los vamos a tener hasta que termine el registro. Ahora no sabemos exactamente qué número y en cuántas escuelas se impactó”, explicó el funcionario.

Un colegio privado de Ciudad Juárez informó a EL UNIVERSAL que en la última semana tuvieron al menos unos 15 registros de estudiantes que venían de escuelas de El Paso, lo cual representa para ellos un aumento considerable porque tenían varios ciclos sin incremento en la matrícula.

Las autoridades educativas prevén que el reporte total de alumnos que llegaron de escuelas de El Paso se pueda dar la próxima semana, en cuanto inicie el próximo ciclo escolar. Sin embargo, datos extraoficiales indican que sumaban al menos unas 100 matrículas nuevas en diversas escuelas privadas de Juárez.

Impacto comercial

En comercios de la zona centro de El Paso es clara la disminución de clientes y, por lo tanto, de ventas.

De acuerdo con empleados de tiendas que están cruzando el Puente Internacional Paso del Norte, que colinda con la zona centro de El Paso, desde que se incrementó el retiro de visas por parte de las autoridades estadounidenses, sus ventas se desplomaron.

En esa zona era común ver a diario a decenas de juarenses que cruzaban a comprar artículos de todo tipo, pues las tiendas están inmediatamente después del puente internacional.

“Está muy solo el centro. Sí nos ha afectado a nosotros esta situación”, expresó la empleada de una tienda de zapatos que está al pasar el puente internacional; señaló que estiman la baja de clientes en un 50%. Las tiendas se ven vacías pese a que promocionan grandes ofertas.

La realidad es que los padres de familia, principalmente las madres, temen cruzar y perder su visa. En algunos casos cruzan solo el padre o los hijos.

“Ahorita por el momento yo no estoy cruzando. Mi mamá, mis hermanas y mis hijos, sí, pero yo no. Tuve a dos de mis hijos en Estados Unidos y aunque pasaron ya 20 años de uno y 16 del otro, no me quiero arriesgar”, dijo Denise.

En contraste, en Juárez los centros comerciales reportaron en la última semana un aumento de 10% en clientes, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Abogados de inmigración señalaron que son al menos 900 visas las que las autoridades estadounidenses han quitado o revocado en la región por el “turismo de parto” y otras circunstancias, por lo que exhortan a los padres de familia a no cruzar de momento.

Tampoco los donantes cruzan

Los mexicanos que cruzaban a Estados Unidos para donar plasma, por lo que les pagaban entre 50 y 80 dólares a la semana, están también en riesgo de perder su visa de turista. Abogados advierten que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) considera que esta actividad viola las condiciones migratorias del documento.

Un caso es el de Ricardo, de 28 años, de Reynosa, Tamaulipas, quien acostumbraba pasar a donar dos veces por semana, pero ya dejó de hacerlo por temor a perder su documento migratorio.

“No quiero arriesgarme a que me quiten la visa, las autoridades cada día hacen más preguntas, ellos tienen la forma de saber cuántos días de la semana cruzamos, qué llevamos, hacia dónde vamos, incluso si somos donadores frecuentes, por eso lo suspendí de forma temporal”, lamentó.

El dato

* Abogados en temas migratorios señalan que las autoridades estadounidenses han cancelado unas 900 visas en el último mes.