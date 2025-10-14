Revocan visas a más de 50 políticos mexicanos, según Reuters; Sheinbaum ‘sin información’

TE PUEDE INTERESAR: Sigue trámite de visas en Monterrey pese a cierre de gobierno en Estados Unidos

Tony Wayne, embajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015, afirmó que “la administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”.

Aunque algunos casos se hicieron públicos , informes de la agencia de noticias demuestran que cancelaciones de visas son más generalizadas. Al citar a tres exembajadores de EU , detallaron que en la pasada administración también revocaron visas, pero no en la misma medida como la era Trump lo hace para lograr sus objetivos.

El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de más de 50 políticos y funcionarios gubernamentales en México, durante la ofensiva de la administración de Donald Trump contra cárteles de la droga y presuntos aliados políticos, informó la agencia de noticias Reuters .

Dicha medida generó una discreta conmoción entre la élite política mexicana, la cual viaja regularmente y requiere una visa para hacerlo a Estados Unidos, ante las medidas de antinarcóticos de Trump al atacar políticos en activo que suelen considerarse demasiado sensibles diplomáticamente.

Por otro lado, otra fuente de Reuters afirmó que más de 50 políticos del partido Morena se les fue revocada la visa, además de decenas de funcionarios de otros partidos; aunque la agencia no pudo determinar los nombres de los funcionarios afectados por la medida.

Pero hasta el momento se confirmó la pérdida de visas a cuatro funcionarios, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Estas revocaciones se hacen sin dar explicaciones.

REVOCACIÓN SIN EXPLICACIÓN

En respuesta a Reuters, un alto funcionario de EU declaró que las visas, incluyendo a los funcionarios extranjeros, “pueden ser revocadas en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”.

Agregó que “el gobierno de Trump ha mantenido una buena relación de trabajo con el gobierno de Sheinbaum y esperamos seguir impulsando nuestra relación bilateral en beneficio de la agenda de política exterior de Estados Unidos”.

Sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias, tanto la presidencia de México, como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no respondieron a su solicitud de comentarios.

“NO ES INFORMACIÓN QUE EU COMPARTA CON MÉXICO”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó en su conferencia de prensa matutina tener información sobre el presunto retiro de visas estadounidenses a 50 políticos de Morena y otros partidos políticos, como informó Reuters.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana señaló que dichos datos de las medidas de EU son informadas personalmente a los afectados.

“No, no tenemos información, el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto de que es una información personal”, señaló en su intervención ante medios de comunicación.

No obstante, señaló que su administración recibe información de los casos cuando implican asuntos de seguridad, pero no todos o a menos que hubiera una investigación.

“No es una información que ellos compartan con el gobierno de México (...) a menos que hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública y entonces se podría conocer, pero son informaciones de manera individual que hace en este caso el gobierno de los Estados Unidos, sea a través de la embajada o de los consulados”, explicó.