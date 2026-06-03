Aumenta 12% violencia en Sinaloa tras un mes sin Rocha Moya

En medio de la disputa entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”, y una crisis institucional con las acusaciones de Estados Unidos a funcionarios y exservidores públicos, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha, la entidad registró preliminarmente 113 homicidios dolosos durante mayo, un incremento del 11.9 por ciento respecto a abril, cuando fueron contabilizados 101 asesinatos, de acuerdo con el Informe Diario de Seguridad.

Mientras México cerró mayo con un descenso en homicidios del 49 por ciento, Sinaloa reportó un alza del 12 por ciento.

Durante los 31 días del mes se registró al menos un homicidio diario, una constante que contrastó con la tendencia nacional reportada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que ubicó a mayo con mil 328 víctimas de homicidio doloso y un promedio de 42.5 asesinatos diarios, el nivel más bajo del sexenio.

No obstante, con 113 víctimas, Sinaloa concentró cerca del 9 por ciento de los homicidios registrados en todo el país durante el mes.

La violencia criminal continúa arraigada en la entidad pese al despliegue permanente de fuerzas federales y a los operativos emprendidos desde septiembre de 2024, cuando estalló la confrontación entre los grupos encabezados por “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

Los días más violentos de mayo fueron el 3, con 8 homicidios, y los días 9, 19 y 27, con 7 asesinatos cada uno. El promedio diario estatal fue de 3.65 homicidios.

Sin embargo, la violencia en Sinaloa ya no solo se refleja en las estadísticas de asesinatos. De acuerdo con los registros de incidencia delictiva, el periodo también coincidió con aumentos en delitos que suelen reflejar el deterioro del tejido social, entre ellos violencia familiar, amenazas, lesiones dolosas, daños a la propiedad, robo de vehículos y narcomenudeo.

Se trata de ilícitos que muestran cómo la confrontación criminal trasciende los enfrentamientos armados y comienza a impactar la vida cotidiana de las comunidades.

Según el Secretariado Ejecutivo, entre marzo y abril Sinaloa registró aumentos en varios de estos delitos: la violencia familiar subió de 657 a 667 carpetas; el robo total pasó de 238 a 272 casos; el robo de coches de cuatro ruedas, de 28 a 41; y el narcomenudeo creció de 32 a 43 carpetas. Las amenazas se mantuvieron prácticamente estables al pasar de 19 a 17 casos.