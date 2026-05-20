Rocha Moya lo escoltan policías estatales; afirma Omar García Harfuch

A principios de mayo, dos de los funcionarios acusados, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz, se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos para ser juzgados, a pesar de que la FGR negó las solicitudes de extradición.

Uno de los principales focos mediáticos, tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los funcionarios de Sinaloa, fue cuál era la situación de seguridad y ubicación de Rubén Rocha Moya.

El gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, ha evitado hacer declaraciones públicas desde las acusaciones y tras haber negado estar en colaboración con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, medios han destacado la posibilidad de que el funcionario yace en protección por la administración de Sheinbaum, al compartir el mismo partido político.

El gobierno federal ha negado cualquier tipo de acusación al respecto. También afirmaron que Rubén Rocha Moya no se ha fugado de Sinaloa, ni de México.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el paradero de Rocha Moya es Sinaloa y detalló que las autoridades federales, como la Guardia Nacional o el Ejército, no son responsables de su vigilancia actual.

‘No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del Estado; como es gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado, no tiene escolta por parte del gobierno federal’ aseguró Harfuch.

El 9 de mayo, en el sector de Las Quintas, Culiacán, se reportó que hombres armados dispararon en contra de una de las residencias del entonces gobernador Rocha Moya. No se registraron heridos, porque el funcionario dejó de vivir en la residencia desde hace más de 10 años.