Rocha Moya lo escoltan policías estatales; afirma Omar García Harfuch

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    Rocha Moya lo escoltan policías estatales; afirma Omar García Harfuch
    Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, responde sobre Rocha Moya Cuarto oscuro

Omar García Harfuch asegura que el gobernador en licencia de Sinaloa no recibe vigilancia por elementos federales

Uno de los principales focos mediáticos, tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los funcionarios de Sinaloa, fue cuál era la situación de seguridad y ubicación de Rubén Rocha Moya.

A principios de mayo, dos de los funcionarios acusados, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz, se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos para ser juzgados, a pesar de que la FGR negó las solicitudes de extradición.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-deslinda-yeraldine-bonilla-de-merida-sedena-lo-nombro-y-no-rocha-asegura-IB20741786

El gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, ha evitado hacer declaraciones públicas desde las acusaciones y tras haber negado estar en colaboración con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, medios han destacado la posibilidad de que el funcionario yace en protección por la administración de Sheinbaum, al compartir el mismo partido político.

El gobierno federal ha negado cualquier tipo de acusación al respecto. También afirmaron que Rubén Rocha Moya no se ha fugado de Sinaloa, ni de México.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el paradero de Rocha Moya es Sinaloa y detalló que las autoridades federales, como la Guardia Nacional o el Ejército, no son responsables de su vigilancia actual.

No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del Estado; como es gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado, no tiene escolta por parte del gobierno federal’ aseguró Harfuch.

El 9 de mayo, en el sector de Las Quintas, Culiacán, se reportó que hombres armados dispararon en contra de una de las residencias del entonces gobernador Rocha Moya. No se registraron heridos, porque el funcionario dejó de vivir en la residencia desde hace más de 10 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rastrea-uif-red-familiar-financiera-y-patrimonial-de-rocha-moya-AB20747373

El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos’ afirmó Harfuch.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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