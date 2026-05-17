Rastrea UIF red familiar financiera y patrimonial de Rocha Moya

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    Rastrea UIF red familiar financiera y patrimonial de Rocha Moya
    El congelamiento de cuentas ordenado por la UIF ya no se limita a ex funcionarios y mandos de seguridad señalados en investigaciones de EU, sino que alcanzó a hijos del ex Mandatario. REFORMA

El congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera ya no se limita a ex funcionarios y mandos

La investigación contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, entró a una nueva etapa: seguir la ruta financiera y patrimonial de su círculo familiar.

El congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no se limita a ex funcionarios y mandos de seguridad señalados en investigaciones de EU, sino que alcanzó a hijos del ex Mandatario.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desastre-en-penales-con-rocha-moya-documentan-sobornos-a-custodios-OG20733379

Además, se incluyó a socios privados, constructoras, empresas financieras y firmas vinculadas al entorno político que acompañó a Rocha durante su ascenso y paso por el poder en Sinaloa.

Entre los nombres aparecen los hijos del ex Mandatario: Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha.

Estados Unidos requirió a 10 funcionarios y ex funcionarios encabezados por Rocha, por delitos relacionados con narcotráfico. Dos de los requeridos se entregaron a autoridades estadounidenses con la promesa de dar pruebas sobre ilícitos vinculados con el narcotráfico y las relaciones de funcionarios con el Cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aunque-evita-hacer-comentarios-sheinbaum-reitera-politica-de-soberania-nacional-CG20739579

En la indagatoria mexicana, conforme oficios enviados el 6 de mayo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se requirió incluir en la Lista de Personas Bloqueadas no sólo acusados por Estados Unidos, sino también familiares del Gobernador con licencia.

En el seguimiento de la UIF, están también empresas creadas en los últimos 20 años alrededor del apellido Rocha, como Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa, la Sofom A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones Estadísticas -dedicada a estudios de mercado y campañas políticas- y Chocosa Ranch, una sociedad agropecuaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fernandez-norona-critica-al-gabinete-de-seguridad-por-salida-de-exfuncionarios-de-sinaloa-hacia-estados-unidos-LG20734359

La indagatoria se concentra en posibles operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera y uso de empresas relacionadas con la familia del ex Mandatario.

Otro punto que se revisa es que Enrique Díaz, ex Secretario de Finanzas del Gobierno de Rocha y quien se entregó en Nueva York, tenía relaciones financieras con empresas de los hijos de Rocha, porque como dueño de Housesin Desarrollos, proveía contratos a Constructora Chocosa, de los hijos de Rocha, según averiguaciones.

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