Se deslinda Yeraldine Bonilla de Mérida; Sedena lo nombró y no Rocha, asegura

CULIACÁN, SIN.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la que envió al general en retiro, Gerardo Mérida Sánchez para que ocupara la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, no fue decisión del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, aclaró Yeraldine Bonilla Valverde.

Durante una gira de trabajo por su tierra natal, San Ignacio, la gobernadora interina señaló que no afecta en nada, ni daña a la entidad, que dos exfuncionarios estatales se encuentren detenidos en los Estados Unidos.

Señaló que ella desconoce la situación de los exsecretarios de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, ya que son temas que ve, de acuerdo con sus facultades, la federación.