Saltillo: forman catrina monumental con casi 3 mil piezas de pan de muerto

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    Saltillo: forman catrina monumental con casi 3 mil piezas de pan de muerto
    La instalación fue colocada sobre una plataforma de 4 por 6 metros. CORTESÍA

La figura monumental representó una catrina elaborada con 2 mil 950 piezas de pan

Como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, cientos de saltillenses disfrutaron del Pan de Muerto Monumental instalado en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza, donde una figura de catrina fue formada con 2 mil 950 piezas de pan.

La actividad, impulsada por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, reunió a familias en torno a una de las tradiciones más representativas del Día de Muertos, además de ofrecerles la oportunidad de degustar esta preparación.

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La directora del Instituto Municipal de Cultura, Mabel Garza Blackaller, destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a preservar las costumbres mexicanas mediante la participación de las nuevas generaciones y la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad.

“Con este tipo de actividades fortalecemos nuestras tradiciones, promovemos la participación de las familias y mantenemos viva nuestra identidad cultural”, expresó.

La obra fue realizada con la participación de estudiantes de las carreras de Gastronomía y Diseño Gráfico de la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Saltillo, en colaboración con Grupo La Moderna y Molinos El Fénix.

Laura Elizabeth Montemayor Cobas, directora general de la institución educativa, detalló que para su elaboración se utilizaron 300 kilogramos de harina, 80 litros de leche, 7 kilogramos de levadura, 3 mil 600 piezas de huevo, 100 kilogramos de azúcar, 160 kilogramos de azúcar refinada de colores y 45 kilogramos de mantequilla.

$!Estudiantes de Gastronomía y Diseño Gráfico de la Universidad Vizcaya de las Américas participaron en la elaboración del proyecto.
Estudiantes de Gastronomía y Diseño Gráfico de la Universidad Vizcaya de las Américas participaron en la elaboración del proyecto. CORTESÍA

La preparación también incluyó esencia de azahar y ralladura de naranja, ingredientes característicos del pan tradicional mexicano. Las piezas fueron acomodadas sobre una plataforma de 4 por 6 metros para formar la figura monumental de una catrina.

Montemayor Cobas señaló que el proyecto permitió combinar el talento de los estudiantes con la gastronomía y las expresiones artísticas, al tiempo que se promovió la convivencia comunitaria y el respeto por las tradiciones.

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Durante el evento también estuvieron presentes Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro; el chef Omar Ramírez Blanquet, coordinador de Gastronomía de la Universidad Vizcaya; la chef Hilda Mireya Molina Tovar, representante de Molinos El Fénix, y el chef Jonathan Pachuca Rosales, de Grupo La Moderna.

Al finalizar, las familias asistentes pudieron degustar el Pan de Muerto Monumental, como parte de las actividades culturales y gastronómicas que ofrece el Festival Ánimas del Desierto.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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