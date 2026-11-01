Coahuila llena de altares, leyendas y color sus celebraciones por el Día de Muertos

La programación, impulsada por la Secretaría de Cultura, contempla la participación de municipios, artistas, colectivos, instituciones y espacios independientes. La propuesta también reconoce la convivencia de las tradiciones mexicanas con expresiones como Halloween, una mezcla cultural característica de las comunidades fronterizas que, de acuerdo con las autoridades, permite enriquecer las formas de celebrar sin perder el significado de las ofrendas y el recuerdo de los seres queridos.

Coahuila vive la temporada de Día de Muertos con una amplia oferta de actividades culturales que van desde altares monumentales y exposiciones hasta festivales, recorridos históricos, música, danza y literatura. A través del Festival El Ciclo Eterno 2026, el Gobierno estatal busca mantener vivas las tradiciones mexicanas y acercarlas a las nuevas generaciones en las distintas regiones de la entidad.

En Saltillo, uno de los principales atractivos es el Festival Ánimas del Desierto 2026, que se desarrolla del 22 de octubre al 3 de noviembre con más de 75 actividades distribuidas en 41 espacios. Entre los montajes destacan el altar instalado en Palacio de Gobierno, dedicado al productor y cineasta coahuilense Pedro Torres Castilla; el monumento funerario colocado en las escalinatas del barrio de Santa Anita, y el Magno Altar Ánimas del Desierto, en el Parque Las Maravillas, que permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre, de 17:00 a 22:00 horas.

La capital también recibió el Festival Paso de la Mariposa Monarca, organizado por el colectivo RUMA Arte y Comunidad, que llevó intervenciones artísticas a puntos emblemáticos del Centro Histórico, como Paseo Capital, la Plaza de Armas, el Callejón Santos Rojo, Palacio de Gobierno y la Plaza Nueva Tlaxcala. A estas actividades se suman las propuestas de los 14 recintos que integran la Red Estatal de Museos, con altares, exposiciones y experiencias para diferentes públicos.

Entre las exhibiciones se encuentran el altar dedicado a Óscar Flores Tapia en el Museo del Palacio; la exposición “Memoria y reencuentro” y el montaje “Entre hilos, flores y recuerdos”, en el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, así como “Personajes y catrinas”, en el Museo del Normalismo. También se programaron actividades en el Museo de la Revolución Mexicana y presentaciones de la colección editorial “Las leyendas de Coahuila”, dedicada a las regiones Carbonífera, Norte y Centro-Desierto.

La celebración se extiende a La Laguna con el Festival del Mitote Lagunero 2026, que del 30 de octubre al 21 de noviembre ofrecerá más de 68 actividades en 30 sedes. La cartelera incluye música, danza, literatura, artes visuales, gastronomía, cine y turismo, además de propuestas familiares como entrega de pan de muerto, escenarios para fotografías, recorridos por casonas antiguas, lecturas y presentaciones teatrales. En Torreón, el programa El Ciclo Eterno complementa la oferta con talleres, exposiciones, cine y actividades escénicas.