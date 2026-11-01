Coahuila llena de altares, leyendas y color sus celebraciones por el Día de Muertos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila llena de altares, leyendas y color sus celebraciones por el Día de Muertos
    Saltillo concentra más de 75 actividades con el Festival Ánimas del Desierto, que lleva altares y expresiones artísticas a distintos puntos de la ciudad. HÉCTOR GARCÍA

Altares monumentales, festivales, exposiciones y leyendas llenan de actividades las distintas regiones de Coahuila durante el Día de Muertos

Coahuila vive la temporada de Día de Muertos con una amplia oferta de actividades culturales que van desde altares monumentales y exposiciones hasta festivales, recorridos históricos, música, danza y literatura. A través del Festival El Ciclo Eterno 2026, el Gobierno estatal busca mantener vivas las tradiciones mexicanas y acercarlas a las nuevas generaciones en las distintas regiones de la entidad.

La programación, impulsada por la Secretaría de Cultura, contempla la participación de municipios, artistas, colectivos, instituciones y espacios independientes. La propuesta también reconoce la convivencia de las tradiciones mexicanas con expresiones como Halloween, una mezcla cultural característica de las comunidades fronterizas que, de acuerdo con las autoridades, permite enriquecer las formas de celebrar sin perder el significado de las ofrendas y el recuerdo de los seres queridos.

Festival de la Catrina reúne a miles de familias y llena de tradición a Ramos Arizpe
$!El Magno Altar Ánimas del Desierto es uno de los principales atractivos de la temporada en Saltillo y recibe a familias y visitantes.
El Magno Altar Ánimas del Desierto es uno de los principales atractivos de la temporada en Saltillo y recibe a familias y visitantes. HOMERO SÁNCHEZ

En Saltillo, uno de los principales atractivos es el Festival Ánimas del Desierto 2026, que se desarrolla del 22 de octubre al 3 de noviembre con más de 75 actividades distribuidas en 41 espacios. Entre los montajes destacan el altar instalado en Palacio de Gobierno, dedicado al productor y cineasta coahuilense Pedro Torres Castilla; el monumento funerario colocado en las escalinatas del barrio de Santa Anita, y el Magno Altar Ánimas del Desierto, en el Parque Las Maravillas, que permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre, de 17:00 a 22:00 horas.

La capital también recibió el Festival Paso de la Mariposa Monarca, organizado por el colectivo RUMA Arte y Comunidad, que llevó intervenciones artísticas a puntos emblemáticos del Centro Histórico, como Paseo Capital, la Plaza de Armas, el Callejón Santos Rojo, Palacio de Gobierno y la Plaza Nueva Tlaxcala. A estas actividades se suman las propuestas de los 14 recintos que integran la Red Estatal de Museos, con altares, exposiciones y experiencias para diferentes públicos.

Entre las exhibiciones se encuentran el altar dedicado a Óscar Flores Tapia en el Museo del Palacio; la exposición “Memoria y reencuentro” y el montaje “Entre hilos, flores y recuerdos”, en el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, así como “Personajes y catrinas”, en el Museo del Normalismo. También se programaron actividades en el Museo de la Revolución Mexicana y presentaciones de la colección editorial “Las leyendas de Coahuila”, dedicada a las regiones Carbonífera, Norte y Centro-Desierto.

La celebración se extiende a La Laguna con el Festival del Mitote Lagunero 2026, que del 30 de octubre al 21 de noviembre ofrecerá más de 68 actividades en 30 sedes. La cartelera incluye música, danza, literatura, artes visuales, gastronomía, cine y turismo, además de propuestas familiares como entrega de pan de muerto, escenarios para fotografías, recorridos por casonas antiguas, lecturas y presentaciones teatrales. En Torreón, el programa El Ciclo Eterno complementa la oferta con talleres, exposiciones, cine y actividades escénicas.

$!Música, danza, gastronomía y literatura forman parte de la cartelera del Festival del Mitote Lagunero, que reúne actividades en 30 sedes.
Música, danza, gastronomía y literatura forman parte de la cartelera del Festival del Mitote Lagunero, que reúne actividades en 30 sedes. HÉCTOR GARCÍA

En la Región Centro, Monclova combina las tradiciones mexicanas con actividades recreativas mediante el Festival de la Calabaza, instalado en el Ecoparque, y el encuentro “Flores y Calaveras”, que incluyó concursos de catrinas y catrines, exposiciones, actividades educativas y un desfile por el Centro Histórico. Mientras tanto, San Pedro contempla para el 3 de noviembre la conferencia “Muertos ilustres del panteón municipal”, además del altar “Madero Inmortal” y recorridos relacionados con los mitos y leyendas locales.

$!El Palacio de Gobierno se sumó a las celebraciones con un altar en honor a Pedro Torres.
El Palacio de Gobierno se sumó a las celebraciones con un altar en honor a Pedro Torres. OMAR SAUCEDO

La programación también llegará a Sabinas, Piedras Negras y Ocampo con presentaciones editoriales, lecturas en voz alta y actividades dedicadas a las leyendas de las distintas regiones. La secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que estas celebraciones permiten preservar la memoria familiar, transmitir las costumbres a las nuevas generaciones y ofrecer espacios para que artistas y promotores culturales compartan su trabajo.

$!El Magno Altar Ánimas del Desierto, instalado en el Parque Las Maravillas, reúne elementos tradicionales y artísticos para rendir homenaje a quienes ya no están.
El Magno Altar Ánimas del Desierto, instalado en el Parque Las Maravillas, reúne elementos tradicionales y artísticos para rendir homenaje a quienes ya no están. HÉCTOR GARCÍA

Con altares, relatos, expresiones artísticas y actividades comunitarias, Coahuila convierte el Día de Muertos en una celebración que trasciende los cementerios y se instala en plazas, museos y espacios públicos, donde las familias pueden reencontrarse con las tradiciones que forman parte de la identidad del estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos
Festividades

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Rendición de cuentas: Demasiado poder, pocas explicaciones
true

El tercer requisito de la democracia se derrumba

NosotrAs: Ser independiente, exitosa y próspera

NosotrAs: Ser independiente, exitosa y próspera
Llegan los “angelitos”, niños fallecidos, a quienes se les ofrecen dulces, juguetes y panecillos. También es conocido como el Día de Todos los Santos.

Día de Muertos 2026: ¿Qué ánimas se recuerdan en la ofrenda el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos?
El aguacate es utilizado en recetas que experimentan más allá de lo tradicional.

El aguacate: el oro verde que nació en nuestra tierra
El pliego petitorio de las y los estudiantes manifestados insiste en la solución de casos de acoso sexual y mejoramiento de instalaciones educativas.

Resaltan afectación a negocios con el plantón estudiantil del Tec Saltillo
Lobos y Lobas UAdeC sumaron resultados positivos en casa y continúan su participación en busca de avanzar en la Conferencia Norte.

Lobos y Lobas UAdeC vencen a IBERO Torreón en la Liga ABE
Román Bravo-Young conquistó la primera medalla de México en un Campeonato Mundial absoluto de lucha, tras finalizar segundo en los 57 kilogramos de estilo libre en Astaná 2026.

Román Bravo-Young hace historia: gana plata para México en el Mundial de Lucha 2026