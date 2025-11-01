Rodrigo Mondragón: vinculan a proceso a presuntos responsables de la muerte del fanático de Cruz Azul

El primero de noviembre se reportó que un juez de control del Reclusorio Oriente vinculó a proceso a 4 trabajadores adscritos a la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los 4 trabajadores han sido denunciados como presuntos responsables del homicidio calificado de Rodrigo Mondragón, tras un partido de futbol, en el Estadio Olímpico Universitario.

Se informó que los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios mostraron suficientes pruebas para que el juzgador decidiera dar paso al proceso penal.

Se les impuso prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, como medida cautelar, a los presuntos responsables; identificados como: Isaac Brian ‘N’, de 24 años; Noé ‘N’, de 45; Luis Alberto ‘N’, de 47; y José Rodrigo ‘N’, de 57 años.

Las autoridades correspondientes darán desarrollo con la investigación complementaria, la cual durara 3 meses.